Dit was het opvallende plan B voor De Mil: andere JPL-club ontspringt de dans

Rik De Mil werd woensdag de nieuwe trainer van KAA Gent. Als ze in dit dossier een mislukking hadden gekend, zouden de Buffalo's zich hebben gericht op Sven Vandenbroeck van Zulte Waregem of op Bernd Storck.

De stoelendans begon in het Venetië van het Noorden, ging via Gent en weerklinkt tot in het Zwarte Land, waar Rik de Mil vertrekt om Ivan Leko te vervangen bij KAA Gent, terwijl hijzelf Nicky Hayen bij Club Brugge opvolgde.

Rik De Mil nu wél weg bij Charleroi

De voormalige trainer van Westerlo had vorige zomer geweigerd om naar Antwerp te gaan, en werd tegengehouden door sterke man Mehdi Bayat toen Union aan zijn deur klopte ter vervanging van Sébastien Pocognoli.

Deze keer wilde Rik de Mil de kans niet laten schieten en hij meldde zich woensdagmorgen ziek, terwijl er twee trainingssessies op het programma stonden. Tegen het eind van de namiddag was hij aanwezig naast Sam Baro in de perszaal van de Planet Group Arena.

Gent dacht ook aan Sven Vandenbroeck, maar Rik de Mil was de prioriteit

Volgens de informatie van onze collega's bij de IPM-groep heeft Mehdi Bayat deze keer niet het vertrek van zijn trainer tegengehouden, zich ervan bewust dat de breuk totaal had kunnen zijn bij een nieuwe weigering. Hij stond er echter op dat de situatie deze woensdag zou worden opgelost, wat uiteindelijk ook het geval was.

KAA Gent hoefde dus niet verder te zoeken, maar had al een dubbel plan B voorbereid voor het geval de deal met Rik de Mil zou mislukken. Het tweede spoor leidde namelijk naar Sven Vandenbroeck, de huidige trainer van Zulte Waregem, terwijl ook de naam van Bernd Storck de ronde deed.