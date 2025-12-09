De ondertoon bij Hans Vanaken is héél duidelijk: "Een aanleiding? Het bestuur heeft die beslissing genomen"

Ivan Leko sprak vanavond voor het eerst als de nieuwe coach van Club Brugge. Hans Vanaken zat aan zijn zijde op de persconferentie aan de vooravond van de wedstrijd tegen Arsenal FC. En de aanvoerder van blauw-zwart had uiteraard ook iets te vertellen over de voorbije dagen.

"We zijn gisteren ingelicht over het vertrek van Nicky Hayen", aldus Hans Vanaken. "Veel tijd om zijn vertrek te verteren is er dus niet geweest. Of er een aanleiding was voor een ontslag? Uiteindelijk heeft het bestuur die beslissing genomen. De spelergroep moet dat accepteren."

Ik ken de juiste insteek voor de trainerswissel niet

"Het is altijd vervelend als een coach ontslagen wordt", wil de aanvoerder van Club Brugge er toch niets iets over kwijt. "Het komt altijd ongelegen en is nooit gemakkelijk. Natuurlijk zijn we als spelersgroep verrast. Niemand was op de hoogte."

Vanaken zegt het niet met zoveel woorden, maar het vertrek van Hayen ligt op de maag. "Ik ken de juiste insteek voor de trainerswissel niet. Het bestuur heeft die beslissing genomen. Het is moeilijk voor mij om daar echt op in te gaan."

Nicky Hayen kan Club Brugge met opgeheven hoofd verlaten

"Ook voor Nicky zelf zal dit binnengekomen zijn", gaat de Rode Duivel verder. "Hij heeft het fantastisch gedaan, hé. Kampioen geworden, Beker van België gewonnen, een overwintering in de Champions League,... Hij kan Club Brugge met opgeheven hoofd verlaten."