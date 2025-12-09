Rondje op Het Kampioenenbal: dit zijn alle uitslagen op een rijtje

Rondje op Het Kampioenenbal: dit zijn alle uitslagen op een rijtje
Union SG en Olympique Marseille kozen vandaag voor véél doelpunten én een spannende strijd. Maar er stonden nog meer wedstrijden op het menu in de Champions League. Een overzicht.

Na de nederlaag bij Arsenal FC op de vorige speeldag had Bayern München iets goed te maken. De troepen van Vincent Kompany stuurden Sporting CP met 3-1 naar huis.

Sébastien Pocognoli pakte vanavond eveneens de volle buit. AS Monaco won in eigen huis met het kleinste verschil van Galatasaray SK.

Géén grote verrassingen

Liverpool FC was zonder Mo Salah - we hoeven niet te opnieuw uit te leggen waarom - naar Milaan gereisd. De Engelsen liet het niet aan hun hart komen.

Verder kwamen ook onder meer Tottenham Hotspur, FC Barcelona en Atlético Madrid in actie. Grote verrassingen vielen er niet te noteren.

09/12/2025 16:30Kairat Almaty - Olympiakos Piraeus0-1
09/12/2025 18:45Bayern München - Sporting Lissabon3-1
09/12/2025 21:00Union SG - Marseille2-3
09/12/2025 21:00Barcelona - Eintracht Frankfurt2-1
09/12/2025 21:00Inter Milaan - Liverpool FC0-1
09/12/2025 21:00Monaco - Galatasaray1-0
09/12/2025 21:00Tottenham - Slavia Praag3-0
09/12/2025 21:00PSV - Atlético Madrid2-3
09/12/2025 21:00Atalanta - Chelsea2-1


Woensdag is het overigens de beurt aan Club Brugge om de Belgische eer te verdedigen. Kan Ivan Leko meteen stunten tegen Arsenal? We volgen het op.

