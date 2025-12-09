Rondje op Het Kampioenenbal: dit zijn alle uitslagen op een rijtje

Union SG en Olympique Marseille kozen vandaag voor véél doelpunten én een spannende strijd. Maar er stonden nog meer wedstrijden op het menu in de Champions League. Een overzicht.

Na de nederlaag bij Arsenal FC op de vorige speeldag had Bayern München iets goed te maken. De troepen van Vincent Kompany stuurden Sporting CP met 3-1 naar huis.

Sébastien Pocognoli pakte vanavond eveneens de volle buit. AS Monaco won in eigen huis met het kleinste verschil van Galatasaray SK.

Géén grote verrassingen

Liverpool FC was zonder Mo Salah - we hoeven niet te opnieuw uit te leggen waarom - naar Milaan gereisd. De Engelsen liet het niet aan hun hart komen.

Verder kwamen ook onder meer Tottenham Hotspur, FC Barcelona en Atlético Madrid in actie. Grote verrassingen vielen er niet te noteren.

09/12/2025 16:30 Kairat Almaty - Olympiakos Piraeus 0-1 09/12/2025 18:45 Bayern München - Sporting Lissabon 3-1 09/12/2025 21:00 Union SG - Marseille 2-3 09/12/2025 21:00 Barcelona - Eintracht Frankfurt 2-1 09/12/2025 21:00 Inter Milaan - Liverpool FC 0-1 09/12/2025 21:00 Monaco - Galatasaray 1-0 09/12/2025 21:00 Tottenham - Slavia Praag 3-0 09/12/2025 21:00 PSV - Atlético Madrid 2-3 09/12/2025 21:00 Atalanta - Chelsea 2-1

Woensdag is het overigens de beurt aan Club Brugge om de Belgische eer te verdedigen. Kan Ivan Leko meteen stunten tegen Arsenal? We volgen het op.