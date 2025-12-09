Na Leko en Rigaux is het zijn beurt! Dit is de (emotionele) reactie van Nicky Hayen na zijn ontslag

| 7 reacties
Nicky Hayen werd maandag ontslagen als coach van Club Brugge. De voormalige coach van blauw-zwart reageerde vanavond voor het eerst op zijn ontslag.

Club Brugge beheerste de voorbije 24 uur het Belgische voetbalnieuws. Inmiddels reageerde Ivan Leko al op zijn overstap van KAA Gent naar Club Brugge.

Ook Dévy Rigaux deed inmiddels zijn zegje. Maar het bleef wachten op de reactie van Nicky Hayen zelf. En die is er ondertussen ook gekomen.

Boodschap voor fans van Club Brugge

Hayen richtte zich vooral richting de fans van blauw-zwart. Ook de aanhang van Club Brugge was verbijsterd toen bleek dat de coach moest opkrassen.

"Met veel pijn in het hart moet ik afscheid nemen", aldus Hayen. "Ondanks de ontgoocheling en de moeilijke momenten dit seizoen is het voor mij altijd een eer geweest om jullie coach te mogen zijn."

Ik had nooit van mijn leven durven dromen dat er ooit Nicky Hayens Bruges Army zou worden gezongen. Dat zal in mijn hele leven onthouden

Nicky Hayen

Lees ook... Dévy Rigaux pareert de kritiek: "We zijn professioneel geweest én hebben in eer en geweten gehandeld"
"Ik zal het missen", besluit Hayen. "Daar ga ik eerlijk in zijn. Ik had nooit van mijn leven durven dromen dat er ooit Nicky Hayens Bruges Army zou worden gezongen. Dat zal in mijn hele leven onthouden."

7 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

