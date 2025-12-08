Bestuur Club Brugge wordt helemaal afgemaakt door de eigen supporters

Het kan soms snel gaan in het voetbal. Dit weekend zat Ivan Leko nog op de bank voor KAA Gent op bezoek bij Union SG en speelde Club Brugge nog onder coach Nicky Hayen. Woensdag zal Ivan Leko op de bank zitten bij blauw-zwart tegen Arsenal.

Club Brugge neemt afscheid van Nicky Hayen en vervangt hem door Ivan Leko, die overkomt van KAA Gent. Dat nieuws is ondertussen officieel en heeft ook heel wat stof doen opwaaien binnen beide clubs en bij de supporters.

ℹ️ Club neemt afscheid van Nicky Hayen als hoofdcoach. Ivan Leko vervangt hem als hoofdcoach van Blauw-Zwart.



Club wil Nicky van harte bedanken voor zijn harde werk de afgelopen periode en wenst hem het allerbeste in de toekomst. 🙏🏼 pic.twitter.com/q0thlsyzkt — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 8, 2025

Onder meer Sam Baro reageerde al meteen kort vanuit Gentse zijde. Hij stond naar eigen zeggen even perplex als iedereen en vernam het nieuws van het vertrek van Ivan Leko naar Club Brugge ook via de pers.

Bij de supporters van Club Brugge is er ook ongeloof. Zij snappen niet waarom er zo snel is gekozen om Nicky Hayen op straat te zetten. De voorbije jaren liet hij heel mooie dingen zien bij blauw-zwart en dus verdiende hij meer krediet.

Supporters reageren erg geprikkeld op het nieuws van Club Brugge

Dat er voor Ivan Leko als opvolger is gekozen, gaat er bij het leeuwendeel van de supporters ook niet meteen in. Het zullen sowieso nog woelige dagen en weken worden, want de match tegen Arsenal loert om de hoek.



En op 21 december speelt KAA Gent bovendien ook nog eens op bezoek bij Club Brugge - ook dat zal een héél gevoelige wedstrijd gaan worden gezien de omstandigheden. De supporters lieten de emoties alvast de vrije loop - een bloemlezing:

Wowwww hoe respectloos is dit...1 Van onze betere trainers in een lange tijd (wat heeft die allemaal bewezen hier, chapeau!!!). De echte schuldige doen alsof hun neus zit te bloeden... Gewoon een triestige kern en dat is op het conto van het bestuur! — NielsAerts0808 (@aerts0808) December 8, 2025

Ook al liggen de oorzaken vaak breder (beleid, blessures, budget, etc....), de trainer betaalt altijd dik de prijs wanneer het misloopt....

Proficiat Nicky, na het ontslag van Deila zorgde je bij blauwzwart al vlug voor "No sweat/No glory", tot nu.... — Ignace Destorme (@DestormeIgnace) December 8, 2025

Triestig bestuur, schuld op de trainer steken en eigen tekortkomingen negeren. Weinig respect.

1,5 jaar Hayen: kampioen, 2de plaats en beker + historische Champions League Campagne.



Schame on you bestuur. — diego fieuw (@diegofieuw) December 8, 2025

Wat een idiotie en dan godbetert Leko als vervanger, 11de club in 10 jaar, overal supporters blij als hij weg is. 3/15 laatste 5 matchen, 6 x winst op 17 matchen bij Gent... Wie verzint het? — maakt niet uit (@0987654cj) December 8, 2025

Zum kotsen! Dit is mijn warme club niet. Davy en co moeten verdomme naar hunzelf kijken. Er staat te weinig! De balans tussen jong en ervaren is zoek. Eindelijk hadden we een degelijke coach die voor stabiliteit zorgde én het spel zag. Maar wat doen ze? Bende narcisten — Sparkling Shithorse (@sparkshithorse) December 8, 2025