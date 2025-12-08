Bommetje: Club Brugge ontslaat Nicky Hayen en vervangt hem met coach van grote rivaal

Het kan soms snel gaan in het voetbal. Dit weekend zat Ivan Leko nog op de bank voor KAA Gent op bezoek bij Union SG en speelde Club Brugge nog met coach Nicky Hayen. Beide zaken zullen snel anders zijn ...

Club Brugge neemt afscheid van Nicky Hayen en gaat verder aan de slag met Ivan Leko van KAA Gent. Dat heeft blauw-zwart op maandagnamiddag laten weten in een bericht op de sociale media via X. Het nieuws is zo meteen officieel.

"Club neemt afscheid van Nicky Hayen als hoofdcoach. Ivan Leko vervangt hem als hoofdcoach van Blauw-Zwart. Club wil Nicky van harte bedanken voor zijn harde werk de afgelopen periode en wenst hem het allerbeste in de toekomst", klinkt het bij Club Brugge.

"Nicky Hayen (45) kwam in de zomer van 2022 over van het Welshe Haverfordwest. De Limburger startte eerst als hoofdcoach van Club NXT en werd in maart 2024 hoofdcoach van Club A", komt er op de webstek van Club Brugge nog wat meer duiding.

Ivan Leko volgt Nicky Hayen meteen op

"Hayen pakte in zijn debuutjaar de titel na een remonte in de Play-Offs. Afgelopen seizoen won Club onder hem de beker en de Supercup. Hayen wordt vervangen door Ivan Leko (47). De ex-speler van Blauw-Zwart was eerder al trainer bij Club van 2017 tot 2019."



"In twee seizoenen pakte hij de titel en de Supercup. Nadien won de Kroaat ook nog de Beker van België met Antwerp en de Kroatische beker met Hajduk Split. Leko komt over van KAA Gent", klinkt het nog bij de Bruggelingen.