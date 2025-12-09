Club Brugge weet hopelijk wat ze binnengehaald hebben met Leko: die loopt niet in het gareel

Club Brugge heeft Ivan Leko binnengehaald om de kleedkamer wakker te schudden. Ze hebben er hopelijk wel ook rekening mee gehouden dat Leko een trainer is die niet enkel de spelers, maar ook het bestuur zal aanpakken. In tegenstelling tot de vorige trainers.

Bij Club hebben ze al eens aangehaald dat wie voor de groep staat eigenlijk niet zo belangrijk is. Hij moet mee zijn in het verhaal van het bestuur, dat wel. Dat wil zeggen: elk jaar progressie maken, meerwaarde creëren op spelers en een spelsysteem spelen dat dominant voetbal etaleert.

Bart Verhaeghe was al een hele tijd niet blij

Nicky Hayen heeft dat gedaan, maar de laatste tijd ging het bergaf in plaats van bergop. En dan is voorzitter Bart Verhaeghe de eerste die aan de noodrem trekt. Verhaeghe wil aansluiting vinden bij de Europese subtop en de kansloze nederlaag tegen Sporting was een eerste klap die hij moeilijk verwerkte.

Dat er daarna in de competitie verloren werd van Antwerp en STVV - en niet te vergeten de nederlaag in Anderlecht daarvoor - hakte er nog meer in. Want... Dévy Rigaux en Bob Madou worden nu wel zwaar aangepakt door de fans, maar de grote baas is de man die de zware beslissingen neemt. 

Verhaeghe vond dat Hayen de kleedkamer niet meer op de toppen van hun tenen kon laten spelen. Enter Ivan Leko. Bij Gent hadden ze hem juist om die reden binnengehaald: hij moest de vestiaire wakker schudden. Daar wilden ze lang met hem doorgaan, maar het aanbod van Club wilde Leko niet laten liggen.

Leko zal het laten weten als hij een spits nodig heeft

Opmerkelijk daarbij is dat Leko eerder aan de slag was bij Club, maar daar zelf de stekker uit de onderhandelingen trok omdat ze hem toen een contractverlenging van één jaar met een optie op een bijkomend jaar voorstelden. Die optie ging echter enkel gelicht worden als blauw-zwart in de top drie eindigde. Een verkeerd signaal vond hij toen.

Lees ook... Alles is niet voor niets geweest: Filip Joos ziet Nicky Hayen voordeel uit ontslag halen

Daarmee zijn we meteen aangekomen bij het feit dat Club een koerswijziging doet. Hayen, Deila, De Mil, Parker en Hoefkens - de vijf laatste trainers - waren allemaal mannen die zich koest hielden richting bestuur. Dat moeten ze niet van Leko verwachten.

Leko schuwt er niet voor om publiekelijk eisen te stellen. Als hij een spits nodig heeft, zal dat snel geweten zijn, wat er boven hem ook gezegd wordt. Als hij concludeert dat de verwachtingen te hoog zijn voor de kwaliteit die hij ter beschikking heeft, zal dat ook niet verzwegen worden. 

Dat zullen ze bij Club wel weten, maar gaan ze er ook mee om kunnen? Leko is een trainer die een hele club wakker schudt, niet enkel de spelers. En hopelijk voor de mannen aan de top pakt de mayonaise, want ze hebben deze keer toch serieus hun nek uitgestoken.

1 reacties
