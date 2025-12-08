De profetische woorden van Hein Vanhaezebrouck over Ivan Leko ...

Club Brugge heeft Nicky Hayen ontslagen. Als opvolger kiezen ze voor Ivan Leko, die overkomt van KAA Gent. Die verlaat zo na een half seizoen de Buffalo's voor een 'stap hogerop'. Iets wat Hein Vanhaezebrouck een paar maanden geleden min of meer voorspeld had.

Ivan Leko werd afgelopen zomer aangekondigd als de nieuwe coach van KAA Gent. “Ik vind het helemaal geen verkeerde keuze, zeker als je orde op zaken wil stellen. Wie ga je anders halen?”, vroeg Hein Vanhaezebrouck zich toen al af in Het Nieuwsblad.

Ivan Leko is niet vies van uitdagingen

Leko is volgens Vanhaezebrouck niet vies van een uitdaging, anders word je geen coach van Standard anderhalf jaar geleden. Ook bij Gent waagde hij zich aan een avontuur. Al waren er ook meteen een paar kanttekeningen te maken.

“Hij is nog geen trainer van de lange termijn gebleken”, poneerde Hein Vanhaezebrouck. “Vier keer was hij binnen het jaar al weg, door een ontslag of een lucratieve aanbieding. Hij smeedt het ijzer als het heet is. Wat als er een andere club komt aankloppen?"

Is Ivan Leko een jobhopper?

"Dan is er geen garantie dat hij niet opnieuw weg is”, waarschuwde de analist zijn ex-ploeg. Zes maanden later komt dat al uit. Bij Standard en in China hield Leko het anderhalf jaar vol bij dezelfde ploeg. Maar verder was hij vaak snel weg.

Lees ook... Bommetje: Club Brugge ontslaat Nicky Hayen en vervangt hem met coach van grote rivaal
In de twaalf jaar sinds hij debuteerde als hoofdtrainer is hij nog maar één keer ergens twee jaar gebleven. Dat was bij ... Club Brugge. Zijn drie seizoenen bij Gent heeft hij nu ook niet uitgedaan. Profetische woorden van Vanhaezebrouck dus ...

