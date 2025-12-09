Peter Delorge duidelijk: dít moet STVV doen om PO I te halen

Sint-Truiden blijft verbazen dit seizoen. Op speeldag 17 werd de scalp veroverd van Club Brugge, dat met 3-2 huiswaarts gestuurd werd. Daardoor blijven de Limburgers stevig in de top zes en liggen ze zowaar op koers voor PO I.

Sint-Truiden wervelt zoals het al een tijdje niet meer deed. Vooral op Stayen kan het altijd iets meer en werd dit seizoen al gewonnen van KAA Gent, Antwerp, Standard en Club Brugge. Een straffe reeks.

Ryotaro Ito is een van de drijvende krachten achter dat succes. De Japanner scoorde al zes keer in de Jupiler Pro League en deelde ook al twee assists uit. STVV-legende Peter Delorge - tegenwoordig teammanager bij de Kanaries - houdt de voeten echter stevig op de grond in de huidige situatie.

Sint-Truiden moet nederig blijven

"Ik denk nog vaak terug aan een jaar geleden", zegt Delorge bij Het Belang van Limburg. "Het kan allemaal zo snel veranderen. Daarom moeten we nu vooral genieten van die tweede plaats."

"Het zal nog een keer tegenzitten, maar deze groep heeft veerkracht", weet de voormalige speler van STVV. "Het kan dus nog een heel mooi seizoen worden, als we nederig blijven."



"Dromen mag, maar het kan alleen een positief verhaal blijven als we het match per match bekijken zonder te hoog van de toren te blazen", aldus Delorge, die daarna wel zijn volle vertrouwen uitsprak in zijn ploeg.