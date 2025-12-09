Degryse doet boekje open over gang van zaken bij Club Brugge na ontslag van Hayen

Club Brugge verraste maandag met een ingrijpende beslissing rond de trainerswissel. Het vertrek van Nicky Hayen en de komst van Ivan Leko zorgden voor veel reacties. Marc Degryse gaf in Het Laatste Nieuws zijn kijk op de gang van zaken.

Druk op Hayen en drastische keuze

Degryse benadrukt dat Hayen onder grote druk stond na een reeks tegenvallende resultaten. “Er was veel spanning bij Club Brugge na die 3 op 12 en de nederlaag tegen Sporting”, klinkt het. “Maar zó drastisch ingrijpen? Dat had ik niet verwacht.” De prestaties van vorig seizoen, met titel, beker en overwintering in de Champions League, worden volgens hem nu terzijde geschoven.

Degryse maakt duidelijk dat de komst van Leko rechtstreeks te herleiden is tot de voorzitter. Hij stelt: “Dat Club met Ivan Leko een trainer bij een concurrent gaat halen, ligt gevoelig. Het is duidelijk dat dit een move van voorzitter Bart Verhaeghe was. Dit is zijn beslissing, dan moet de rest van de directie volgen.”

Degryse wijst erop dat KAA Gent verrast werd door deze stap. “Gent is alleszins koud gepakt. Dit is niet collegiaal van Club. Ik hoor vaak dat de clubs ‘in het belang van het Belgisch voetbal’ willen opereren. Dit heeft daar niets mee te maken.” Al is de keuze van Leko een eigen keuze. Hij kan zijn contract opzeggen, al zal blauwzwart de afkoopsom ongetwijfeld financieren.

Profiel van Leko

Degryse benadrukt dat Leko niet altijd een trainer is die zich volledig schikt naar de wensen van een bestuur. “Leko is geen coach die altijd in de pas loopt, zoals ze in Brugge graag hebben. Verhaeghe moet toch overtuigd zijn dat dit zal werken.” De overstap komt bovendien na korte passages bij Standard en Gent, wat volgens hem opmerkelijk blijft.

Degryse begrijpt dat Leko sportief vooruitgang boekt met deze stap, maar plaatst kanttekeningen bij de manier waarop. “Deze move gaat voor de trainers ook nóg meer het gevoel geven dat ze een wegwerpproduct zijn”, besluit hij.