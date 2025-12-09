Waarom Union SG plots meer kans heeft dan Club Brugge om door te stoten in Champions League

Waarom Union SG plots meer kans heeft dan Club Brugge om door te stoten in Champions League

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het afgelopen weekend bracht enkele opvallende resultaten in de Jupiler Pro League. Club Brugge verloor en trainer Nicky Hayen moest vertrekken. De situatie bij de Brugse club wordt steeds meer onderwerp van discussie, zeker met het oog op de Europese campagne.

Concurrentie en algemene context

Anderlecht kende een zware nederlaag tegen Westerlo. Standard klom intussen naar de top zes, wat volgens Steven Defour een teken is van de zwakte bij de concurrentie. “Als je ziet hoeveel matige wedstrijden Standard dit seizoen al heeft gespeeld, dan geeft die huidige zesde plaats toch een beetje het failliet van de Jupiler Pro League aan”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Bij Club Brugge is de situatie zorgwekkend. Tegen STVV werden voldoende kansen gecreëerd, maar de ploeg verloor alsnog. Het ontslag van trainer Nicky Hayen toont dat de clubleiding ingrijpt, al is daar bij de fans niet veel begrip voor. De resultaten in de competitie blijven wisselvallig en de druk op de kern neemt toe.

Europese prestaties

Defour klinkt kritisch over de aanpak van blauwzwart in Europa. “In de vorige jaren deden ze het goed in de Champions League door in blok en vanuit de reactie te voetballen.” Het huidige systeem, waarbij Brugge zelf hoog druk wil zetten en dominantie nastreeft tegen ploegen als Sporting Lissabon, legt de lat volgens hem te hoog.

Union SG lijkt beter voorbereid op de Europese uitdagingen. “Ik denk dat Union op dit moment meer kans maakt om door te stoten dan Club Brugge”, is het besluit van Defour. Het wordt niet gemakkelijk voor Ivan Leko om blauwzwart op het juiste spoor te krijgen.

Lees ook... Alles is niet voor niets geweest: Filip Joos ziet Nicky Hayen voordeel uit ontslag halen
Het herstel van vertrouwen en een duidelijke strategie zijn noodzakelijk om opnieuw aansluiting te vinden bij de top. De nederlaag tegen STVV en het ontslag van Hayen markeren een kantelpunt voor Club Brugge. De ploeg moet terugkeren naar een efficiëntere speelwijze, aldus Defour. Alleen zo kan Brugge opnieuw meedoen in de Champions League en de strijd om de bovenste plaatsen in eigen land.

7 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Arsenal

Meer nieuws

Alles is niet voor niets geweest: Filip Joos ziet Nicky Hayen voordeel uit ontslag halen

Alles is niet voor niets geweest: Filip Joos ziet Nicky Hayen voordeel uit ontslag halen

16:30
LIVE: Hierom is Union zeker niet kansloos tegen Marseille

LIVE: Hierom is Union zeker niet kansloos tegen Marseille

14:24
Weer helemaal boven water? Arthur Vermeeren zegt waar hij staat

Weer helemaal boven water? Arthur Vermeeren zegt waar hij staat

14:00
Ewoud Pletinckx (OH Leuven) is Essevee nog niet vergeten: "Maar tegen je beste vrienden ..."

Ewoud Pletinckx (OH Leuven) is Essevee nog niet vergeten: "Maar tegen je beste vrienden ..."

17:50
'Grote teleurstelling: zomeraanwinst van Anderlecht moet in de winter vertrekken'

'Grote teleurstelling: zomeraanwinst van Anderlecht moet in de winter vertrekken'

17:40
Club Brugge weet hopelijk wat ze binnengehaald hebben met Leko: die loopt niet in het gareel

Club Brugge weet hopelijk wat ze binnengehaald hebben met Leko: die loopt niet in het gareel

14:40
1
Nieuwe jackpot op komst voor Antwerp? "Doet me denken aan Vermeeren"

Nieuwe jackpot op komst voor Antwerp? "Doet me denken aan Vermeeren"

17:20
'KAA Gent wil trainer van andere eersteklasser als opvolger van Ivan Leko'

'KAA Gent wil trainer van andere eersteklasser als opvolger van Ivan Leko'

16:02
16
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/12: Leko - De Mil - Campbell

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/12: Leko - De Mil - Campbell

16:02
📷 'Anderlecht pakt uit en slaagt erin toptalent aan boord te houden'

📷 'Anderlecht pakt uit en slaagt erin toptalent aan boord te houden'

17:00
1
Draconische maatregelen in Anderlecht: de schrik zit er goed in

Draconische maatregelen in Anderlecht: de schrik zit er goed in

11:40
STVV verrast België: dit is wat het verschil maakt dit seizoen

STVV verrast België: dit is wat het verschil maakt dit seizoen

16:45
Goots ziet fameuze heropleving in de Jupiler Pro League: "Het was kommer en kwel"

Goots ziet fameuze heropleving in de Jupiler Pro League: "Het was kommer en kwel"

15:45
Familie komt met bijzonder verzoek na overlijden van Glen De Boeck

Familie komt met bijzonder verzoek na overlijden van Glen De Boeck

15:00
4
Peter Delorge duidelijk: dít moet STVV doen om PO I te halen

Peter Delorge duidelijk: dít moet STVV doen om PO I te halen

14:45
Eén heel groot probleem: Vanhaezebrouck zegt waarom Anderlecht geen kampioen wordt

Eén heel groot probleem: Vanhaezebrouck zegt waarom Anderlecht geen kampioen wordt

14:20
3
Union weet welke fout van de laatste weken ze tegen Marseille absoluut niet mogen maken Analyse

Union weet welke fout van de laatste weken ze tegen Marseille absoluut niet mogen maken

22:40
Degryse doet boekje open over gang van zaken bij Club Brugge na ontslag van Hayen

Degryse doet boekje open over gang van zaken bij Club Brugge na ontslag van Hayen

12:00
10
Stijn Vreven blij als een kind bij Lokeren: "Dat neerzetten is fantastisch"

Stijn Vreven blij als een kind bij Lokeren: "Dat neerzetten is fantastisch"

13:45
'Wordt vandaag nog officieel: PSG neemt Belgische club over'

'Wordt vandaag nog officieel: PSG neemt Belgische club over'

13:00
17
"Een misverstand": Analist komt met duidelijke boodschap over Glen De Boeck

"Een misverstand": Analist komt met duidelijke boodschap over Glen De Boeck

13:30
1
📷 "Dit is het bewijs": straffe uitspraak over Hayen, ook extra reden voor vertrek Leko

📷 "Dit is het bewijs": straffe uitspraak over Hayen, ook extra reden voor vertrek Leko

11:20
8
'Na exit Nicky Hayen: nog twee ontslagen bij Club Brugge'

'Na exit Nicky Hayen: nog twee ontslagen bij Club Brugge'

07:20
6
Vermeeren komt met Marseille op bezoek bij Union: "Natuurlijk heb ik hen enkele zaken verteld"

Vermeeren komt met Marseille op bezoek bij Union: "Natuurlijk heb ik hen enkele zaken verteld"

21:40
Patrick Goots voorspelt: dit kunnen de twee grote verrassingen worden in de top 6

Patrick Goots voorspelt: dit kunnen de twee grote verrassingen worden in de top 6

12:45
6
Waarom het voor Vrancken niet lukte bij KAA Gent en bij STVV wel

Waarom het voor Vrancken niet lukte bij KAA Gent en bij STVV wel

12:40
'Vertrek onvermijdelijk? 4 miljoen euro op tafel voor speler van Zulte Waregem'

'Vertrek onvermijdelijk? 4 miljoen euro op tafel voor speler van Zulte Waregem'

12:20
6
'Gesprekken al lopende: eerste wintertransfer voor Leko snel een feit?'

'Gesprekken al lopende: eerste wintertransfer voor Leko snel een feit?'

10:30
6
Issame Charaï diep onder de indruk bij Westerlo: "Hij presteert al weken op een hoog niveau"

Issame Charaï diep onder de indruk bij Westerlo: "Hij presteert al weken op een hoog niveau"

11:45
'Ivan Leko zorgt voor nog een extra koude douche bij KAA Gent'

'Ivan Leko zorgt voor nog een extra koude douche bij KAA Gent'

09:30
7
OFFICIEEL KV Kortrijk voegt speler toe aan A-kern

OFFICIEEL KV Kortrijk voegt speler toe aan A-kern

11:00
1
"Reglement nog eens goed nalezen": Gumienny spreekt klare taal over handsdoelpunt van Union

"Reglement nog eens goed nalezen": Gumienny spreekt klare taal over handsdoelpunt van Union

08:40
10
Domper voor STVV: vaste basispion mist clash met Anderlecht

Domper voor STVV: vaste basispion mist clash met Anderlecht

10:45
1
"Paul Gheysens maakt miljoenen vrij voor investeringen in spelers"

"Paul Gheysens maakt miljoenen vrij voor investeringen in spelers"

10:00
24
Ondanks die knappe vijfde plek: dit is absoluut cruciaal geweest voor KV Mechelen en iedereen beseft het Opinie

Ondanks die knappe vijfde plek: dit is absoluut cruciaal geweest voor KV Mechelen en iedereen beseft het

09:15
1
'Toch geen Anderlecht? Nieuwe club meldt zich voor Duranville'

'Toch geen Anderlecht? Nieuwe club meldt zich voor Duranville'

09:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 6
Kairat Almaty Kairat Almaty 16:30 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayern München Bayern München 18:45 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
PSV PSV 21:00 Atlético Madrid Atlético Madrid
Atalanta Atalanta 21:00 Chelsea Chelsea
Union SG Union SG 21:00 Marseille Marseille
Barcelona Barcelona 21:00 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Inter Milaan Inter Milaan 21:00 Liverpool FC Liverpool FC
Monaco Monaco 21:00 Galatasaray Galatasaray
Tottenham Tottenham 21:00 Slavia Praag Slavia Praag
Villarreal Villarreal 10/12 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
FK Qarabag FK Qarabag 10/12 Ajax Ajax
Juventus Juventus 10/12 Pafos FC Pafos FC
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 10/12 Newcastle United Newcastle United
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 10/12 Bodø Glimt Bodø Glimt
Real Madrid Real Madrid 10/12 Manchester City Manchester City
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 10/12 PSG PSG
Club Brugge Club Brugge 10/12 Arsenal Arsenal
SL Benfica SL Benfica 10/12 Napoli Napoli

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Degryse doet boekje open over gang van zaken bij Club Brugge na ontslag van Hayen Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over RECONSTRUCTIE: Whatsapp, geheime onderhandelingen in Parijs en... een opstapclausule haalden Leko naar Brugge Artevelde Artevelde over OFFICIEEL: FIFA komt met opvallende maatregel op de proppen voor WK 2026 LordJozef LordJozef over 'Wordt vandaag nog officieel: PSG neemt Belgische club over' Andreas2962 Andreas2962 over Familie komt met bijzonder verzoek na overlijden van Glen De Boeck Artevelde Artevelde over Waarom Union SG plots meer kans heeft dan Club Brugge om door te stoten in Champions League Jasperd Jasperd over 📷 'Anderlecht pakt uit en slaagt erin toptalent aan boord te houden' Stefaan_82 Stefaan_82 over 'KAA Gent wil trainer van andere eersteklasser als opvolger van Ivan Leko' lucas lucas over "Paul Gheysens maakt miljoenen vrij voor investeringen in spelers" bompi55 bompi55 over 'Ivan Leko zorgt voor nog een extra koude douche bij KAA Gent' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved