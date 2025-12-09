Waarom Union SG plots meer kans heeft dan Club Brugge om door te stoten in Champions League

Het afgelopen weekend bracht enkele opvallende resultaten in de Jupiler Pro League. Club Brugge verloor en trainer Nicky Hayen moest vertrekken. De situatie bij de Brugse club wordt steeds meer onderwerp van discussie, zeker met het oog op de Europese campagne.

Concurrentie en algemene context

Anderlecht kende een zware nederlaag tegen Westerlo. Standard klom intussen naar de top zes, wat volgens Steven Defour een teken is van de zwakte bij de concurrentie. “Als je ziet hoeveel matige wedstrijden Standard dit seizoen al heeft gespeeld, dan geeft die huidige zesde plaats toch een beetje het failliet van de Jupiler Pro League aan”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Bij Club Brugge is de situatie zorgwekkend. Tegen STVV werden voldoende kansen gecreëerd, maar de ploeg verloor alsnog. Het ontslag van trainer Nicky Hayen toont dat de clubleiding ingrijpt, al is daar bij de fans niet veel begrip voor. De resultaten in de competitie blijven wisselvallig en de druk op de kern neemt toe.

Europese prestaties

Defour klinkt kritisch over de aanpak van blauwzwart in Europa. “In de vorige jaren deden ze het goed in de Champions League door in blok en vanuit de reactie te voetballen.” Het huidige systeem, waarbij Brugge zelf hoog druk wil zetten en dominantie nastreeft tegen ploegen als Sporting Lissabon, legt de lat volgens hem te hoog.

Union SG lijkt beter voorbereid op de Europese uitdagingen. “Ik denk dat Union op dit moment meer kans maakt om door te stoten dan Club Brugge”, is het besluit van Defour. Het wordt niet gemakkelijk voor Ivan Leko om blauwzwart op het juiste spoor te krijgen.

Het herstel van vertrouwen en een duidelijke strategie zijn noodzakelijk om opnieuw aansluiting te vinden bij de top. De nederlaag tegen STVV en het ontslag van Hayen markeren een kantelpunt voor Club Brugge. De ploeg moet terugkeren naar een efficiëntere speelwijze, aldus Defour. Alleen zo kan Brugge opnieuw meedoen in de Champions League en de strijd om de bovenste plaatsen in eigen land.