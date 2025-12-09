Draconische maatregelen in Anderlecht: de schrik zit er goed in

Draconische maatregelen in Anderlecht: de schrik zit er goed in
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Champions League-wedstrijd tussen Union en Olympique Marseille van vanavond zorgt voor ongeziene veiligheidsmaatregelen rond het Lotto Park. Al sinds de ochtend is de politie massaal aanwezig in Anderlecht en Brussel, met als doel elk mogelijk supportersincident te vermijden.

De komst van zo’n duizend Marseille-fans wordt door de Brusselse politiediensten als een hoog-risicogeval beschouwd. Wie geen ticket heeft, mag niet in de buurt van het stadion komen, en in het centrum van de hoofdstad geldt een verbod op elke vorm van samenscholing.

De Anderlecht-connecties zorgen voor extra spanning

Vooral de link tussen supportersgroepen voedt de bezorgdheid. Marseille heeft al jaren een hevige rivaliteit met Lyon, een club die banden onderhoudt met de Mauve’s Army van Anderlecht. “Die connecties kunnen voor spanningen zorgen", klinkt het bij de ordediensten.

Daar komt nog bij dat een deel van de Standard-aanhang warm loopt voor Marseille en in het bezoekersvak zal plaatsnemen. Maar ook de spanningen tussen de fans van Marseille en die van Ajax - trouwe vrienden van paars-wit - speelt mee.

Arrestaties voor elke overtreder

De politie verwijst eveneens naar recente incidenten in Marseille, waar twee weken geleden supporters van OM en Newcastle slaags raakten. Daarom kunnen vanaf deze ochtend tot woensdag 8 uur arrestaties worden uitgevoerd bij elke overtreding.

De maatregelen zijn zwaarder dan bij eerdere Europese duels. Marseille-supporters mogen 48 uur voor de match niet rond het stadion komen, dubbel zo lang als bij recente ontmoetingen met Inter en Newcastle. In het centrum zijn ze volledig niet welkom, ook niet op het populaire Winterplezier aan de Beurs en het Sint-Katelijne-plein.

Lees ook... LIVE: Hierom is Union zeker niet kansloos tegen Marseille

Tot slot moeten alle Marseille-fans verplicht met combi-bussen vanuit de Frans-Belgische grens naar Brussel reizen. Zelfs Belgische Marseille-supporters, waaronder 145 Luikse fans, worden opgevangen en in groep naar het stadion gebracht om elk risico op confrontatie uit te sluiten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Marseille

Meer nieuws

LIVE: Hierom is Union zeker niet kansloos tegen Marseille

LIVE: Hierom is Union zeker niet kansloos tegen Marseille

14:24
Weer helemaal boven water? Arthur Vermeeren zegt waar hij staat

Weer helemaal boven water? Arthur Vermeeren zegt waar hij staat

14:00
Eén heel groot probleem: Vanhaezebrouck zegt waarom Anderlecht geen kampioen wordt

Eén heel groot probleem: Vanhaezebrouck zegt waarom Anderlecht geen kampioen wordt

14:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/12: Campbell

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/12: Campbell

13:00
Stijn Vreven blij als een kind bij Lokeren: "Dat neerzetten is fantastisch"

Stijn Vreven blij als een kind bij Lokeren: "Dat neerzetten is fantastisch"

13:45
Union weet welke fout van de laatste weken ze tegen Marseille absoluut niet mogen maken Analyse

Union weet welke fout van de laatste weken ze tegen Marseille absoluut niet mogen maken

22:40
"Een misverstand": Analist komt met duidelijke boodschap over Glen De Boeck

"Een misverstand": Analist komt met duidelijke boodschap over Glen De Boeck

13:30
1
Patrick Goots voorspelt: dit kunnen de twee grote verrassingen worden in de top 6

Patrick Goots voorspelt: dit kunnen de twee grote verrassingen worden in de top 6

12:45
5
'Gesprekken al lopende: eerste wintertransfer voor Leko snel een feit?'

'Gesprekken al lopende: eerste wintertransfer voor Leko snel een feit?'

10:30
6
Waarom het voor Vrancken niet lukte bij KAA Gent en bij STVV wel

Waarom het voor Vrancken niet lukte bij KAA Gent en bij STVV wel

12:40
'Wordt vandaag nog officieel: PSG neemt Belgische club over'

'Wordt vandaag nog officieel: PSG neemt Belgische club over'

13:00
4
Vermeeren komt met Marseille op bezoek bij Union: "Natuurlijk heb ik hen enkele zaken verteld"

Vermeeren komt met Marseille op bezoek bij Union: "Natuurlijk heb ik hen enkele zaken verteld"

21:40
Degryse doet boekje open over gang van zaken bij Club Brugge na ontslag van Hayen

Degryse doet boekje open over gang van zaken bij Club Brugge na ontslag van Hayen

12:00
2
'Vertrek onvermijdelijk? 4 miljoen euro op tafel voor speler van Zulte Waregem'

'Vertrek onvermijdelijk? 4 miljoen euro op tafel voor speler van Zulte Waregem'

12:20
3
Issame Charaï diep onder de indruk bij Westerlo: "Hij presteert al weken op een hoog niveau"

Issame Charaï diep onder de indruk bij Westerlo: "Hij presteert al weken op een hoog niveau"

11:45
📷 "Dit is het bewijs": straffe uitspraak over Hayen, ook extra reden voor vertrek Leko

📷 "Dit is het bewijs": straffe uitspraak over Hayen, ook extra reden voor vertrek Leko

11:20
3
Maskers af bij Anderlecht: Waarom de pandoering in Westerlo net héél positief kan uitdraaien voor Besnik Hasi Analyse

Maskers af bij Anderlecht: Waarom de pandoering in Westerlo net héél positief kan uitdraaien voor Besnik Hasi

07:00
2
"Reglement nog eens goed nalezen": Gumienny spreekt klare taal over handsdoelpunt van Union

"Reglement nog eens goed nalezen": Gumienny spreekt klare taal over handsdoelpunt van Union

08:40
10
Domper voor STVV: vaste basispion mist clash met Anderlecht

Domper voor STVV: vaste basispion mist clash met Anderlecht

10:45
2
Ook Engelse interesse doet Anderlecht niéts: Renard houdt zich aan masterplan met Nilson Angulo in de hoofdrol

Ook Engelse interesse doet Anderlecht niéts: Renard houdt zich aan masterplan met Nilson Angulo in de hoofdrol

06:30
"Paul Gheysens maakt miljoenen vrij voor investeringen in spelers"

"Paul Gheysens maakt miljoenen vrij voor investeringen in spelers"

10:00
20
'Toch geen Anderlecht? Nieuwe club meldt zich voor Duranville'

'Toch geen Anderlecht? Nieuwe club meldt zich voor Duranville'

09:00
2
OFFICIEEL KV Kortrijk voegt speler toe aan A-kern

OFFICIEEL KV Kortrijk voegt speler toe aan A-kern

11:00
1
Ondanks die knappe vijfde plek: dit is absoluut cruciaal geweest voor KV Mechelen en iedereen beseft het Opinie

Ondanks die knappe vijfde plek: dit is absoluut cruciaal geweest voor KV Mechelen en iedereen beseft het

09:15
1
'Ivan Leko zorgt voor nog een extra koude douche bij KAA Gent'

'Ivan Leko zorgt voor nog een extra koude douche bij KAA Gent'

09:30
5
Charleroi naar top zes? Dit is allemaal niet in het voordeel van Rik De Mil

Charleroi naar top zes? Dit is allemaal niet in het voordeel van Rik De Mil

08:20
'Na exit Nicky Hayen: nog twee ontslagen bij Club Brugge'

'Na exit Nicky Hayen: nog twee ontslagen bij Club Brugge'

07:20
5
Moet dit de nieuwe spits worden van KRC Genk? Steven Defour doet opvallend voorstel

Moet dit de nieuwe spits worden van KRC Genk? Steven Defour doet opvallend voorstel

08:00
3
Kjell Scherpen legt uit wat Union SG wil doen in de Champions League

Kjell Scherpen legt uit wat Union SG wil doen in de Champions League

17:21
Raakt STVV sterkhouder deze winter kwijt? "Vraag me af wie hem zou komen halen"

Raakt STVV sterkhouder deze winter kwijt? "Vraag me af wie hem zou komen halen"

07:40
'Politie en burgemeester Anderlecht grijpen stevig in voor duel Union SG'

'Politie en burgemeester Anderlecht grijpen stevig in voor duel Union SG'

08/12
11
Willen de spitsen geen Gouden Stier op de rug? Belgische competitie zoekt... doelpuntenmaker

Willen de spitsen geen Gouden Stier op de rug? Belgische competitie zoekt... doelpuntenmaker

22:00
David Hubert schat de kansen van Union SG in: "Dat hebben we nodig voor top-24"

David Hubert schat de kansen van Union SG in: "Dat hebben we nodig voor top-24"

16:01
Degryse is héél duidelijk: Anderlecht is enkel en alleen titelkandidaat als deze twee versterkingen er komen

Degryse is héél duidelijk: Anderlecht is enkel en alleen titelkandidaat als deze twee versterkingen er komen

19:40
5
Moest de gelijkmaker van Union tegen Gent afgekeurd worden? Jonathan Lardot komt met héél duidelijk antwoord

Moest de gelijkmaker van Union tegen Gent afgekeurd worden? Jonathan Lardot komt met héél duidelijk antwoord

20:40
5
RECONSTRUCTIE: Whatsapp, geheime onderhandelingen in Parijs en... een opstapclausule haalden Leko naar Brugge

RECONSTRUCTIE: Whatsapp, geheime onderhandelingen in Parijs en... een opstapclausule haalden Leko naar Brugge

22:20
38

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 3-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 4-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 3-0 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over "Paul Gheysens maakt miljoenen vrij voor investeringen in spelers" Andreas2962 Andreas2962 over 📷 "Dit is het bewijs": straffe uitspraak over Hayen, ook extra reden voor vertrek Leko cartman_96 cartman_96 over 'Gesprekken al lopende: eerste wintertransfer voor Leko snel een feit?' Andreas2962 Andreas2962 over 'Wordt vandaag nog officieel: PSG neemt Belgische club over' Sv1978 Sv1978 over 'Ivan Leko zorgt voor nog een extra koude douche bij KAA Gent' Andreas2962 Andreas2962 over RECONSTRUCTIE: Whatsapp, geheime onderhandelingen in Parijs en... een opstapclausule haalden Leko naar Brugge Johnnie Walker Johnnie Walker over "Reglement nog eens goed nalezen": Gumienny spreekt klare taal over handsdoelpunt van Union Nelvafrel Nelvafrel over Patrick Goots voorspelt: dit kunnen de twee verrassingen worden in de top 6 Sv1978 Sv1978 over Degryse doet boekje open over gang van zaken bij Club Brugge na ontslag van Hayen Nelvafrel Nelvafrel over "Een misverstand": Analist komt met duidelijke boodschap over Glen De Boeck Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved