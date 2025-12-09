Draconische maatregelen in Anderlecht: de schrik zit er goed in

De Champions League-wedstrijd tussen Union en Olympique Marseille van vanavond zorgt voor ongeziene veiligheidsmaatregelen rond het Lotto Park. Al sinds de ochtend is de politie massaal aanwezig in Anderlecht en Brussel, met als doel elk mogelijk supportersincident te vermijden.

De komst van zo’n duizend Marseille-fans wordt door de Brusselse politiediensten als een hoog-risicogeval beschouwd. Wie geen ticket heeft, mag niet in de buurt van het stadion komen, en in het centrum van de hoofdstad geldt een verbod op elke vorm van samenscholing.

De Anderlecht-connecties zorgen voor extra spanning

Vooral de link tussen supportersgroepen voedt de bezorgdheid. Marseille heeft al jaren een hevige rivaliteit met Lyon, een club die banden onderhoudt met de Mauve’s Army van Anderlecht. “Die connecties kunnen voor spanningen zorgen", klinkt het bij de ordediensten.

Daar komt nog bij dat een deel van de Standard-aanhang warm loopt voor Marseille en in het bezoekersvak zal plaatsnemen. Maar ook de spanningen tussen de fans van Marseille en die van Ajax - trouwe vrienden van paars-wit - speelt mee.

Arrestaties voor elke overtreder

De politie verwijst eveneens naar recente incidenten in Marseille, waar twee weken geleden supporters van OM en Newcastle slaags raakten. Daarom kunnen vanaf deze ochtend tot woensdag 8 uur arrestaties worden uitgevoerd bij elke overtreding.

De maatregelen zijn zwaarder dan bij eerdere Europese duels. Marseille-supporters mogen 48 uur voor de match niet rond het stadion komen, dubbel zo lang als bij recente ontmoetingen met Inter en Newcastle. In het centrum zijn ze volledig niet welkom, ook niet op het populaire Winterplezier aan de Beurs en het Sint-Katelijne-plein.



Tot slot moeten alle Marseille-fans verplicht met combi-bussen vanuit de Frans-Belgische grens naar Brussel reizen. Zelfs Belgische Marseille-supporters, waaronder 145 Luikse fans, worden opgevangen en in groep naar het stadion gebracht om elk risico op confrontatie uit te sluiten.