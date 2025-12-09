Transfernieuws en Transfergeruchten 09/12: Campbell

'Gesprekken al lopende: eerste wintertransfer voor Leko snel een feit?'

Club Brugge voert gesprekken over een mogelijke eerste wintertransfer. De negentienjarige Cole Campbell van Borussia Dortmund staat daarbij centraal. De Amerikaanse jeugdinternational lijkt open te staan voor een vertrek en blauw-zwart hoopt snel duidelijkheid te krijgen. (Lees meer)