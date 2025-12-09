'Gesprekken al lopende: eerste wintertransfer voor Leko snel een feit?'

Club Brugge voert gesprekken over een mogelijke eerste wintertransfer. De negentienjarige Cole Campbell van Borussia Dortmund staat daarbij centraal. De Amerikaanse jeugdinternational lijkt open te staan voor een vertrek en blauw-zwart hoopt snel duidelijkheid te krijgen.

Concrete onderhandelingen

Campbell kreeg dit seizoen nauwelijks kansen in het eerste elftal van Dortmund. Hij verzamelde slechts zestien minuten speeltijd en werkte daarnaast enkele wedstrijden af met het tweede team in de derde klasse. Club Brugge ziet in hem een versterking en onderhandelt over een mogelijke overgang.

De vleugelspeler is linksbenig maar speelt het liefst op de rechterflank. Op zestienjarige leeftijd verhuisde hij van Breidablik naar Duitsland. Campbell bezit naast de Amerikaanse nationaliteit ook een IJslands paspoort, via zijn moeder die zelf actief was in het voetbal.

Ondanks zijn talent bleef de doorbraak bij Dortmund uit. Campbell kwam dit seizoen slechts één keer in actie in de Bundesliga, tegen Heidenheim. Het gebrek aan speelminuten maakt dat hij openstaat voor een nieuwe uitdaging en dat andere clubs zijn situatie volgen.

Interesse van andere ploegen

Stuttgart en Frankfurt informeerden eerder naar de aanvaller. Ook Anderlecht zou volgens Duitse bronnen belangstelling hebben getoond. Club Brugge gaat echter verder en probeert een persoonlijk akkoord te bereiken, waarna ook Dortmund overtuigd moet worden, zo meldt Het Laatste Nieuws.



De Duitse club vraagt naar verluidt acht miljoen euro voor Campbell. Afgelopen zomer wees Dortmund een bod van zeven miljoen van Stuttgart af. Verwacht wordt dat Club Brugge niet het volledige bedrag zal betalen, maar wel inzet op een haalbare overeenkomst.