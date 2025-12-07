Vernieuwde Bosuil wordt feestelijk ingehuldigd met droge 3-0 tegen zwak Racing Genk

Antwerp heeft de kentering ingezet. Na de zeges tegen Club Brugge en STVV ging ook Racing Genk voor de bijl. In een vernieuwde Bosuil wist Genk niet van welk hout pijlen maken waardoor het na een kwartier al 2-0 achter stond. Een opdoffer die ze niet meer teboven kwamen.

Onder leiding van Eric Van Looy, Kevin Janssens en Geoffrey Hairemans werd de vernieuwde tribune twee geopend op de Bosuil, wat leidde tot een decibelpiek boven Deurne. En daar hadden ze bij Antwerp wel zin in, een avondje voetbal met het publiek erachter.

2-0 na een kwartier

Bij Genk hadden ze zich minder voorbereid op wat hen te wachten stond want de bezoekers moesten meteen achteruit kruipen door de druk van Antwerp. Na nog geen tien minuten moest Lawal, die de zieke Van Crombrugge verving, zich al omdraaien. Somers werd vrijgelaten aan de tweede paal na een matige voorzet van Janssen. De wingback had alle tijd om de bal te controleren en vervolgens in de korte hoek hoog en droog in doel te knallen.

Een droomstart voor Antwerp dat zijn honger nog neit helemaal gestild zag. Bij Genk stonden ze achterin regelmatig te slapen en brachten ze zichzelf meermaals in moeilijkheden. Zo kon Sadick in tweede instantie wel de meubelen redde toen hij zich verkeek op een diepe bal maar op de daaropvolgende corner ging Lawal de mist in waardoor de inlopende Benitez eenvoudig de score verdubbelde.

Aansluitingstreffer gaat er niet in

Genk kwam dan toch met een reactie maar verder dan enkele afgeweken schoten van El Ouahdi raakten ze ook niet. Aan de overkant was het dan weer alle hens aan dek om erger te voorkomen in de eerste helft. Dat lukte niet maar zowel Kouyaté als Janssen misten van dichtbij de 3-0.

Fink besloot om het roer om te gooien bij de rust en bracht twee nieuwe namen in. Het leek even te lukken maar de vingertoppen van Nozawa en de lat zorgden ervoor dat Oh niet tot de aansluitingstreffer kwam.

Janssen doet de boeken toe

Een kans die ze zich niet veel later zouden beklagen. Lawal hield Kerk eerst nog van de 3-0, enkele minuten later lag de bal wel in doel. Sadick ontzette zeer matig in de voeten van Janssen. Die trapte met rechts en via de voeten van El Ouahdi was het derde doelpunt een feit.

Met de driedubbele voorsprong op zak bouwde de vernieuwde Bosuil een feestje terwijl Genk wat meer balbezit veroverde en op zoek ging naar een eerredder. Sor kwam daar tot tweemaal toe het dichtste bij maar Nozawa was niet van plan om een bal binnen te laten en bracht tweemaal uitstekend redding.

En zo zet Antwerp zijn revival voort en staan ze plots op amper 4 punten van plaats 6 in het klassement. Racing Genk valt dan weer uit die top 6 en kent een zeer slechte generale repetitie voor de verplaatsing richting Midtjylland in de Europa League.