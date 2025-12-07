Antwerp Antwerp
3-0
KRC Genk KRC Genk
antAntwerp
gnkKRC Genk
Thibo Somers 8'
1-0
Mauricio Benítez 14'
2-0
Vincent Janssen 56'
3-0
Datum: 07/12/2025 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 17
Vernieuwde Bosuil wordt feestelijk ingehuldigd met droge 3-0 tegen zwak Racing Genk
Vernieuwde Bosuil wordt feestelijk ingehuldigd met droge 3-0 tegen zwak Racing Genk
Foto: © photonews

Antwerp heeft de kentering ingezet. Na de zeges tegen Club Brugge en STVV ging ook Racing Genk voor de bijl. In een vernieuwde Bosuil wist Genk niet van welk hout pijlen maken waardoor het na een kwartier al 2-0 achter stond. Een opdoffer die ze niet meer teboven kwamen.

Onder leiding van Eric Van Looy, Kevin Janssens en Geoffrey Hairemans werd de vernieuwde tribune twee geopend op de Bosuil, wat leidde tot een decibelpiek boven Deurne. En daar hadden ze bij Antwerp wel zin in, een avondje voetbal met het publiek erachter. 

2-0 na een kwartier

Bij Genk hadden ze zich minder voorbereid op wat hen te wachten stond want de bezoekers moesten meteen achteruit kruipen door de druk van Antwerp. Na nog geen tien minuten moest Lawal, die de zieke Van Crombrugge verving, zich al omdraaien. Somers werd vrijgelaten aan de tweede paal na een matige voorzet van Janssen. De wingback had alle tijd om de bal te controleren en vervolgens in de korte hoek hoog en droog in doel te knallen.

Een droomstart voor Antwerp dat zijn honger nog neit helemaal gestild zag. Bij Genk stonden ze achterin regelmatig te slapen en brachten ze zichzelf meermaals in moeilijkheden. Zo kon Sadick in tweede instantie wel de meubelen redde toen hij zich verkeek op een diepe bal maar op de daaropvolgende corner ging Lawal de mist in waardoor de inlopende Benitez eenvoudig de score verdubbelde.

Aansluitingstreffer gaat er niet in

Genk kwam dan toch met een reactie maar verder dan enkele afgeweken schoten van El Ouahdi raakten ze ook niet. Aan de overkant was het dan weer alle hens aan dek om erger te voorkomen in de eerste helft. Dat lukte niet maar zowel Kouyaté als Janssen misten van dichtbij de 3-0.

Fink besloot om het roer om te gooien bij de rust en bracht twee nieuwe namen in. Het leek even te lukken maar de vingertoppen van Nozawa en de lat zorgden ervoor dat Oh niet tot de aansluitingstreffer kwam.

Janssen doet de boeken toe

Een kans die ze zich niet veel later zouden beklagen. Lawal hield Kerk eerst nog van de 3-0, enkele minuten later lag de bal wel in doel. Sadick ontzette zeer matig in de voeten van Janssen. Die trapte met rechts en via de voeten van El Ouahdi was het derde doelpunt een feit.

Met de driedubbele voorsprong op zak bouwde de vernieuwde Bosuil een feestje terwijl Genk wat meer balbezit veroverde en op zoek ging naar een eerredder. Sor kwam daar tot tweemaal toe het dichtste bij maar Nozawa was niet van plan om een bal binnen te laten en bracht tweemaal uitstekend redding.

En zo zet Antwerp zijn revival voort en staan ze plots op amper 4 punten van plaats 6 in het klassement. Racing Genk valt dan weer uit die top 6 en kent een zeer slechte generale repetitie voor de verplaatsing richting Midtjylland in de Europa League.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 9.13 -
  • Reddingen: 8
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 3
  • Nauwkeurige lange ballen: 14/38 (36.8%)
Meer statistieken
Kouyaté Kiki   90' 6.53 -
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Van Den Bosch Zeno 90' 6.69 -
  • Nauwkeurige passes: 19/26 (73.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/12 (33.3%)
Meer statistieken
Bozhinov Rosen 90' 7.38 -
  • Nauwkeurige passes: 33/39 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Scott Christopher 90' 7.15 -
  • Nauwkeurige passes: 30/33 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Dierckx Xander 82' 6.64 -
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
Meer statistieken
Benítez Mauricio 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/27 (74.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 6
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Somers Thibo 82' 8.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Kerk Gyrano A 70' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/18 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Al-Sahafi Marwan 63' 6.26 -
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Janssen VincentA 83' 8.41 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/23 (69.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Meer statistieken
Bank
Corbanie Kobe 0'  
Babadi Isaac 8' 6.75  
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
Meer statistieken
Thoelen Yannick 0'  
Renders Semm 8' 6.98  
Meer statistieken
Adekami Farouck 20' 6.99 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bijl Glenn 0'  
Diawara Mahamadou 27' 6.87 -
  • Nauwkeurige passes: 4/8 (50%)
Meer statistieken
Hamdaoui Youssef 0'  
Vandeplas Gerard 7' 6.57  
Meer statistieken
 

KRC Genk KRC Genk
Lawal Tobias 90' 5.9 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/18 (38.9%)
Meer statistieken
El Ouahdi Zakaria 90' 6.61 -
  • Nauwkeurige passes: 49/55 (89.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Smets Matte 90' 6.36 -
  • Nauwkeurige passes: 93/101 (92.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Sadick Aliu Mujaid 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 66/70 (94.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Medina Yaimar 45' 5.77 -
  • Nauwkeurige passes: 39/48 (81.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Sattlberger Nikolas 45' 6.35 -
  • Nauwkeurige passes: 23/25 (92%)
Meer statistieken
Heynen Bryan   74' 6.68 -
  • Nauwkeurige passes: 59/63 (93.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Karetsas Konstantinos 90' 6.24 -
  • Nauwkeurige passes: 50/61 (82%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/14 (14.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
  • Balverliezen: 30
Meer statistieken
Heymans Daan 74' 5.89 -
  • Nauwkeurige passes: 42/53 (79.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Steuckers Jarne 90' 6.08 -
  • Nauwkeurige passes: 43/50 (86%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Oh Hyun-Gyu 85' 6.45 -
  • Nauwkeurige passes: 19/26 (73.1%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Sor Yira Collins 45' 6.84 -
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/4
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Hrosovský Patrik 16' 6.21 -
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bangoura Ibrahima Sory 16' 6.04 -
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Kiaba Brughmans Lucca 0'  
Mirisola Robin 0'  
Yokoyama Ayumu 0'  
Palacios Adrian 45' 5.75 -
  • Nauwkeurige passes: 48/55 (87.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Ndenge Kongolo Josue 0'  
Erabi Jusef 5' 6.34  
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Herbeleef Antwerp - KRC Genk

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 3-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 4-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 3-0 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved