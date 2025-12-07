Historische avond voor Janssen en Antwerp: "Dat zeiden ze me al vanaf ik hier tekende"

De 150e wedstrijd van Vincent Janssen in een Antwerp-shirt was er eentje om in te kaderen. Een doelpunt, assist en 3-0 overwinning tegen Racing Genk.

Zijn shirt was er ook eentje om in te kaderen want voor de gelegenheid mocht Janssen met een speciaal ontworpen tenue spelen waarbij zijn rugnummer horens en een staart heeft, verwijzend naar de Spaanse bijnaam van De Stier 'El Toro'. En dat net wanneer de vernieuwde tribune 2 open ging op de Bosuil.

Onze captain speelt straks zijn 150ste wedstrijd voor The Great Old met dit uniek shirt! 🐂🤩 #ElToro pic.twitter.com/Hq8gEETs2d — Royal Antwerp FC (@official_rafc) December 7, 2025

"Als je na 14 minuten al een dubbele voorsprong beet hebt, is het heel lekker voetballen. In de eerste helft geven we volgens mij zelfs geenenkele kans weg", analsyeerde Vincent Janssen achteraf bij de verzamelde pers. "Het zat zo vaak tegen voor ons als ploeg en nu zit het opnieuw wat mee. Het team leeft voort op dat momentum."

Drie wedstrijden op rij winnen, dat is een eeuwigheid geleden voor Antwerp. "Het valt nu even onze kant uit. Op Club Brugge, met strafschoppen tegen STVV en dan nu met de nieuwe tribune en het publiek dat ons vooruit stuwt. We zitten opnieuw in een goede flow en dat is belangrijk, laat ons daarop voortbouwen", aldus Janssen.

Meniscus

Lees ook... Kentering lijkt ingezet voor Antwerp; En nu richting top 6 meneer Oosting?›Het is niet toevallig dat Antwerp aanvalsleider Janssen nodig had om het powerplay te spelen dat er nu met Oosting van hen verlangd wordt, maar het is toch verrassend dat de Nederlander 11 dagen na zijn operatie aan de knie opnieuw aan de aftrap stond tegen STVV; "Het was een scheurtje in de meniscus", onthulde de Antwerpse kapitein zelf.

"En dan heb je twee keuzes", ging hij verder. "Ofwel weken in de fitness zitten, ofwel zo snel mogelijk weer het veld op. Die keuze is makkelijk voor mij", lachte Janssen. "Maar even serieus, het was een fantastische avond voor de club. Vanaf ik hier tekende, zeiden ze me dat de tribune elk moment open kon gaan. Het is fantastisch om de fans te belonen voor hun geduld met zo'n wedstrijd."