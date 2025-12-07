Westerlo-trainer Charaï zag dat Amando Lapage het voorspeld had: "Kon niet blijven regenen"

Westerlo boekte tegen Anderlecht eindelijk opnieuw een zege, en dat zorgde voor zichtbaar opgeluchte gezichten. Coach Issame Charai was na afloop bijzonder trots op zijn ploeg.

“Ik ben heel fier op de jongens", klonk het. “We zijn heel goed aan de match begonnen, meteen druk gezet… Dan begint de wedstrijd precies zoals je hoopt.”

De goal in de eerste minuut speelde volgens Charai een sleutelrol. “Als wij op voorsprong komen, wordt het heel moeilijk voor de tegenstander. Dan moeten ze ruimte weggeven, en wij hebben net de snelheid om daarvan te profiteren.”

De coach zag zijn plan al vroeg in een perfecte plooi vallen. Charai benadrukte dat deze prestatie niet uit de lucht kwam vallen. “Ik kan hier elke week hetzelfde verhaal vertellen: we creëren elke wedstrijd kansen. Alleen gingen ze er niet in. Vandaag eindelijk wel.”

Westerlo heeft al elf keer het doelhout geraakt

Toch was de overwinning meer dan welkom. Westerlo had immers al twee maanden niet meer gewonnen. “Amando Lapage zei het van de week al: 'het kan niet blijven regenen'", lachte Charai om de voorspelling van zijn verdediger. “Alé, vandaag misschien wel, maar dan enkel qua weer (lacht). We hadden telkens de kansen, maar we maakten ze niet af.”

Lees ook... Besnik Hasi hard voor zijn spelers (en zichzelf) en heeft maar één reden voor pandoering in Westerlo›Ook het doelhout zat de Kemphanen vaak in de weg. “We hebben al elf keer het doelhout geraakt, ook vandaag weer. Dat is het meeste van heel eerste klasse. Dat kon gewoon niet blijven duren", aldus de coach.

De zege tegen Anderlecht voelt daarom als een mentale doorbraak. “Vandaag vielen de ballen eindelijk wel goed. Hopelijk is dit het kantelpunt dat de spelers verdienen", besloot Charai.

