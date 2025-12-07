De ontdekking in team van Euvrard: "Daarom is de club hem gaan halen"

Standard boekte een overwinning op Cercle Brugge en zag Timothé Nkada opnieuw scoren. De Franse spits, afgelopen zomer overgekomen van Rodez, bevestigt daarmee zijn groeiende rol binnen het team van Vincent Euvrard.

Nieuwe rol in de aanval

Nkada werd in de zomer voor een bedrag van anderhalf miljoen euro aangetrokken. Aanvankelijk kwam hij vooral als invaller in actie, maar sinds zijn plaats in de basis heeft hij twee doelpunten in evenveel wedstrijden gemaakt. Daarmee lijkt hij de voorkeur te krijgen boven Thomas Henry, die voorlopig zijn vaste stek kwijt is.

Euvrard benadrukte dat Nkada meer brengt dan snelheid. “Timo is niet alleen snel, hij is ook een echte afwerker”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Hij verwees naar het doelpunt tegen Dender en het lobje tegen Cercle Brugge als voorbeelden van zijn kwaliteiten. Volgens de coach beschikt Nkada over een uitstekend gevoel voor timing en beweegt hij zich op het juiste moment in de juiste ruimte.

Reden van zijn komst

De trainer wees erop dat Nkada ook sterk is in het afwerken van voorzetten. “Daarom is de club hem gaan halen bij Rodez”, klinkt het. De aanvaller had tijd nodig om zich aan te passen en kampte met blessureleed, maar volgens Euvrard komt hij stap voor stap terug. Het doelpunt tegen Dender werd nu bevestigd met zijn eerste treffer in de competitie.

De recente prestaties leverden Nkada zijn eerste trofee als ‘Man of the Match’ in de Jupiler Pro League op. Voor Standard betekent dit dat de investering in de Franse spits begint te renderen en dat hij zich profileert als een vaste waarde in de aanval.

