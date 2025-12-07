De ontdekking in team van Euvrard: "Daarom is de club hem gaan halen"

De ontdekking in team van Euvrard: "Daarom is de club hem gaan halen"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Standard boekte een overwinning op Cercle Brugge en zag Timothé Nkada opnieuw scoren. De Franse spits, afgelopen zomer overgekomen van Rodez, bevestigt daarmee zijn groeiende rol binnen het team van Vincent Euvrard.

Nieuwe rol in de aanval

Nkada werd in de zomer voor een bedrag van anderhalf miljoen euro aangetrokken. Aanvankelijk kwam hij vooral als invaller in actie, maar sinds zijn plaats in de basis heeft hij twee doelpunten in evenveel wedstrijden gemaakt. Daarmee lijkt hij de voorkeur te krijgen boven Thomas Henry, die voorlopig zijn vaste stek kwijt is.

Euvrard benadrukte dat Nkada meer brengt dan snelheid. “Timo is niet alleen snel, hij is ook een echte afwerker”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Hij verwees naar het doelpunt tegen Dender en het lobje tegen Cercle Brugge als voorbeelden van zijn kwaliteiten. Volgens de coach beschikt Nkada over een uitstekend gevoel voor timing en beweegt hij zich op het juiste moment in de juiste ruimte.

Reden van zijn komst

De trainer wees erop dat Nkada ook sterk is in het afwerken van voorzetten. “Daarom is de club hem gaan halen bij Rodez”, klinkt het. De aanvaller had tijd nodig om zich aan te passen en kampte met blessureleed, maar volgens Euvrard komt hij stap voor stap terug. Het doelpunt tegen Dender werd nu bevestigd met zijn eerste treffer in de competitie.

De recente prestaties leverden Nkada zijn eerste trofee als ‘Man of the Match’ in de Jupiler Pro League op. Voor Standard betekent dit dat de investering in de Franse spits begint te renderen en dat hij zich profileert als een vaste waarde in de aanval.

Lees ook... Euvrard opgelucht na plotse plek in de top 5 en heeft dit te zeggen over nieuw succes van StandardMet zijn recente doelpunten en de steun van de coach lijkt Nkada een belangrijke rol te gaan spelen in de komende wedstrijden. Standard kan rekenen op een aanvaller die zich snel ontwikkelt en die zijn kwaliteiten nu ook in de Belgische competitie laat zien.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Cercle Brugge
Vincent Euvrard
Timothée NKada

Meer nieuws

Euvrard opgelucht na plotse plek in de top 5 en heeft dit te zeggen over nieuw succes van Standard Reactie

Euvrard opgelucht na plotse plek in de top 5 en heeft dit te zeggen over nieuw succes van Standard

09:15
2
LIVE: OH Leuven vindt de paal tegen Zulte Waregem: wie breekt de ban? Live

LIVE: OH Leuven vindt de paal tegen Zulte Waregem: wie breekt de ban?

20:51
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/12: Hoefkens

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/12: Hoefkens

21:00
Cercle Brugge ziet af: "Dat begint heel zwaar te wegen"

Cercle Brugge ziet af: "Dat begint heel zwaar te wegen"

16:00
📷 Crisis in Nederland: Hoefkens dicht bij ontslag, incidenten met supporters

📷 Crisis in Nederland: Hoefkens dicht bij ontslag, incidenten met supporters

21:00
Vernieuwde Bosuil wordt feestelijk ingehuldigd met droge 3-0 tegen zwak Racing Genk

Vernieuwde Bosuil wordt feestelijk ingehuldigd met droge 3-0 tegen zwak Racing Genk

20:26
Westerlo-trainer Charaï zag dat Amando Lapage het voorspeld had: "Kon niet blijven regenen" Reactie

Westerlo-trainer Charaï zag dat Amando Lapage het voorspeld had: "Kon niet blijven regenen"

20:15
🎥 Ook OH Leuven en Zulte Waregem zwijgen 12 minuten en komen met stevig statement

🎥 Ook OH Leuven en Zulte Waregem zwijgen 12 minuten en komen met stevig statement

20:15
Besnik Hasi hard voor zijn spelers (en zichzelf) en heeft maar één reden voor pandoering in Westerlo Reactie

Besnik Hasi hard voor zijn spelers (en zichzelf) en heeft maar één reden voor pandoering in Westerlo

19:15
2
Matisse Samoise (KAA Gent): "Dan kunnen ze beter VAR afschaffen zeker?"

Matisse Samoise (KAA Gent): "Dan kunnen ze beter VAR afschaffen zeker?"

18:45
2
📷 Marco Borsato krijgt live in stadion stevig steuntje in de rug

📷 Marco Borsato krijgt live in stadion stevig steuntje in de rug

20:00
1
🎥 Rik De Mil streng voor spelers die dromen van Belgische topclubs en zelfs voor smaakmaker Guiagon Reactie

🎥 Rik De Mil streng voor spelers die dromen van Belgische topclubs en zelfs voor smaakmaker Guiagon

18:45
Was de strafschop voor Westerlo terecht? Gilles De Bilde velt zijn oordeel

Was de strafschop voor Westerlo terecht? Gilles De Bilde velt zijn oordeel

19:00
3
Colin Coosemans windt er geen doekjes rond: "Dit is een blamage" Reactie

Colin Coosemans windt er geen doekjes rond: "Dit is een blamage"

18:15
7
Kinesist van Kevin De Bruyne heeft duidelijke boodschap over WK

Kinesist van Kevin De Bruyne heeft duidelijke boodschap over WK

19:30
🎥 Verrassende gok van Vanderbiest wordt gouden zet: KV Mechelen mag Mathis Servais dankbaar zijn Reactie

🎥 Verrassende gok van Vanderbiest wordt gouden zet: KV Mechelen mag Mathis Servais dankbaar zijn

16:50
1
Anderlecht wordt door Westerlo "van 't kaske naar de muur" gespeeld: paars-wit was rampzalig

Anderlecht wordt door Westerlo "van 't kaske naar de muur" gespeeld: paars-wit was rampzalig

17:53
Man City-speler flitst, maar Guardiola is geen fan: "Ik heb dit Messi nooit zien doen"

Man City-speler flitst, maar Guardiola is geen fan: "Ik heb dit Messi nooit zien doen"

18:30
1
Deze speler verliet Antwerp via de achterdeur, maar mag nu dromen van het WK met een van de favorieten

Deze speler verliet Antwerp via de achterdeur, maar mag nu dromen van het WK met een van de favorieten

17:30
Belg komt boven water in de Premier League na maanden van miserie: "Dat deed me echt pijn"

Belg komt boven water in de Premier League na maanden van miserie: "Dat deed me echt pijn"

18:00
'Ajax jaagt op ex-smaakmaker STVV'

'Ajax jaagt op ex-smaakmaker STVV'

17:00
KV Mechelen heeft revanche tegen Charleroi beet en springt weer over Standard naar de top vijf

KV Mechelen heeft revanche tegen Charleroi beet en springt weer over Standard naar de top vijf

15:31
🎥 Hij kan het nog steeds: ex-Rode Duivel knalt bal droogjes in de winkelhaak

🎥 Hij kan het nog steeds: ex-Rode Duivel knalt bal droogjes in de winkelhaak

16:30
Deze trainer maakte Club Brugge kampioen, maar kiest nu voor een héél opvallende uitdaging

Deze trainer maakte Club Brugge kampioen, maar kiest nu voor een héél opvallende uitdaging

15:00
🎥 Sfeergroepen KV Mechelen zwijgen twaalf minuten lang vanwege duidelijke redenen: "Strijd tegen repressie"

🎥 Sfeergroepen KV Mechelen zwijgen twaalf minuten lang vanwege duidelijke redenen: "Strijd tegen repressie"

14:15
3
Dit moeten de Rode Duivels alvast niet doen op het WK: "Dan ben je de risee van het wereldvoetbal"

Dit moeten de Rode Duivels alvast niet doen op het WK: "Dan ben je de risee van het wereldvoetbal"

15:30
Antwerp-Genk wordt héél speciale avond voor de Great Old: "Het is bijna een mirakel"

Antwerp-Genk wordt héél speciale avond voor de Great Old: "Het is bijna een mirakel"

14:00
1
Pocognoli zorgt voor groot onbegrip in Frankrijk: "Ik zou door het lint gaan"

Pocognoli zorgt voor groot onbegrip in Frankrijk: "Ik zou door het lint gaan"

14:30
Verguisde ex-coach van de Rode Duivels verklaart controversiële vertrek bij Gouden Generatie

Verguisde ex-coach van de Rode Duivels verklaart controversiële vertrek bij Gouden Generatie

13:30
"We zijn bestolen!" - Ook spelers KAA Gent zijn duidelijk

"We zijn bestolen!" - Ook spelers KAA Gent zijn duidelijk

12:30
2
Zijn coach bevestigt het pijnlijke nieuws: Rode Duivel hervalt in oude blessure

Zijn coach bevestigt het pijnlijke nieuws: Rode Duivel hervalt in oude blessure

13:00
Exit voor Cinel bij Cercle Brugge? Zo reageren trainer en spelers

Exit voor Cinel bij Cercle Brugge? Zo reageren trainer en spelers

21:20
8
🎥 Daar vloog de jas: duidelijk kwade Charles De Ketelaere heeft het gehad

🎥 Daar vloog de jas: duidelijk kwade Charles De Ketelaere heeft het gehad

12:00
1
LIVE: Knokt Antwerp zich dan toch nog in de play off-race of dicht Genk de kloof wat meer?

LIVE: Knokt Antwerp zich dan toch nog in de play off-race of dicht Genk de kloof wat meer?

11:00
Belgisch toptalent heeft duidelijke boodschap voor bondscoach: "Stuur je dit naar Garcia?"

Belgisch toptalent heeft duidelijke boodschap voor bondscoach: "Stuur je dit naar Garcia?"

11:30
2
LIVE: Anderlecht moet sleutelen aan succeselftal: basisplaats voor Stroeykens én Verschaeren?

LIVE: Anderlecht moet sleutelen aan succeselftal: basisplaats voor Stroeykens én Verschaeren?

10:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 3-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 4-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 3-0 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over Antwerp - KRC Genk: 3-0 André Coenen André Coenen over Rode Duivels mogen niet klagen over loting, Degryse ziet ander gevaar: "Hoe gaan ze daarmee om?" pief pief over Supporters Club Brugge woedend en het is duidelijk wie ze viseren voor huidige malaise Bork Bork over Westerlo - Anderlecht: 4-0 Super KVCW Super KVCW over Colin Coosemans windt er geen doekjes rond: "Dit is een blamage" Dirk1897 Dirk1897 over Matisse Samoise (KAA Gent): "Dan kunnen ze beter VAR afschaffen zeker?" Negenduuzend Negenduuzend over 📷 Marco Borsato krijgt live in stadion stevig steuntje in de rug A30 A30 over Besnik Hasi hard voor zijn spelers (en zichzelf) en heeft maar één reden voor pandoering in Westerlo Mike59 Mike59 over Was de strafschop voor Westerlo terecht? Gilles De Bilde velt zijn oordeel ontleder ontleder ontleder ontleder over 🎥 Sfeergroepen KV Mechelen zwijgen twaalf minuten lang vanwege duidelijke redenen: "Strijd tegen repressie" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved