Coaches OH Leuven en Zulte Waregem zijn het niet eens na gelijkspel

OH Leuven en Zulte Waregem hielden het tegen elkaar op een 1-1 gelijkspel. Achteraf liepen de meningen daarover wat uiteen tussen beide coaches. De thuiscoach hoopte toch wel op wat meer, zo blijkt.

De bezoekende coach begon zoals gebruikelijk is de analyses in de catacomben van het King Power @Den Dreef. En hij had het achteraf over een al bij al billijk gelijkspel: "Ik denk dat het langs twee kanten vrij evenwichtig was."

Zulte Waregem tevreden met gelijkspel

"Wij hebben niet veel kansen gehad, maar zij ook niet, buiten die bal op de paal. Maar puur in het tactische en in het spel zat het vrij vast. Voor ons is het een punt dat we zeker verdienden, maar waar we ook niet echt aanspraak konden maken op meer."

Een gevoel dat niet echt gedeeld werd door zijn conculega Felice Mazzu van OH Leuven: "Ik ben het niet eens met de analyse van mijn collega. Wij maakten aanspraak op meer dan een punt wat mij betreft als je kijkt naar de data."

OH Leuven verdiende meer volgens coach Mazzu

"We hadden meer schoten, meer schoten op doel en qua expected goals scoorden we veel beter. Dit zijn twee verloren punten op basis van deze match. Zij schieten één keer op doel en weten te scoren en toch met een puntje naar huis te gaan."

"Ik ben wel trots op wat mijn team heeft laten zien. De volgende wedstrijd proberen we winnen af te sluiten. Het zou deze keer ook al verdiend geweest zijn", aldus de coach van OH Leuven. "We moeten er in blijven geloven."