Union SG Union SG
1-1
KAA Gent KAA Gent
usgUnion SG
gntKAA Gent
0-1
4' Matisse Samoise
Kevin Mac Allister 77'
1-1
Datum: 06/12/2025 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 17
Geen ideale generale repetitie richting Marseille: Union SG laat punten liggen tegen KAA Gent
Geen ideale generale repetitie richting Marseille: Union SG laat punten liggen tegen KAA Gent

Union SG en KAA Gent hebben na een pittige wedstrijd de punten met elkaar gedeeld. Samoise had de bezoekers snel op voorsprong gebracht, maar MacAllister zorgde nog voor de gelijkmaker in het slotkwartier. Beide ploegen hebben wel weinig aan het 1-1 gelijkspel.

Zowel Union SG als KAA Gent verloren hun vorige wedstrijd in de Jupiler Pro League en gingen maar met de nodige moeite naar de kwartfinales van de Beker van België. Met ook nog eens Marseille dat om de hoek loert voor de thuisploeg hét moment om opnieuw vertrouwen te gaan tanken.

David Hubert koos voor onder meer Ait El Hadj, Niang en Schoofs in de plaats van Rasmussen, Patris en Leysen, maar voorin kregen Florucz-Rodriguez wel opnieuw hun basisplek. Promise David bleef meer dan een uur op de bank - met oog op Marseille?

Samoise zorgt voor snelle Gentse voorsprong

Bij de bezoekers mocht Tibe De Vlieger net als tegen Cercle Brugge in de basis beginnen, terwijl Goore in de spits kwam en Gandelman een rijtje achteruitschoof om de lichtgeblesseerde Ito te vervangen bij de troepen van Ivan Leko.

Onderweg naar het stadion zagen we beide bussen nog net wegrijden anderhalf uur voor de wedstrijd. De bus van Union leidde, die van Gent had het op enkele meters wat moeilijk. Wie had gedacht dat het een metafoor zou worden voor de match? Die kwam bedrogen uit.

De eerste kans was wel voor Union, maar Florucz trapte op de paal. Aan de overkant was het dankzij Samoise na vier minuten wél al meteen raak: 0-1 nadat Burgess toch wel nochalant aan het verdedigen was geslagen en de bal niet goed weg kreeg. De fans hadden uitgepakt met een stilte-actie en kwamen pas na twaalf minuten in actie.

Union had het daarna de hele eerste helft niet onder de markt en verder dan wat schuchtere pogingen van onder meer Sykes kwam het niet. Gent zo met een voorsprong de rust in. Ook na de pauze was de eerste kans voor Union, maar andermaal konden ze het niet lang volhouden.

MacAllister redt een puntje voor Union SG

Roef werd wel een paar keer getest, maar ook een heerlijke vrije trap van Kadri moest door Scherpen gered worden. Union bracht dan toch Promise David tussen de lijnen, al kon ook die in eerste instantie het verschil niet maken.

Een kwartier voor tijd maakte Kevin Mac Allister er na een warrige fase van dichtbij alsnog 1-1 van. Gent claimde handspel, maar de VAR keurde het doelpunt net als de ref goed. Daarna kwam er nog een slotoffensief, maar het bleef bij een gelijkspel waar beide ploegen eigenlijk niet veel aan hebben.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 6.9 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Meer statistieken
Mac Allister Kevin  90' 7.4 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 74/84 (88.1%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/10 (20%)
Meer statistieken
Burgess Christian 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 88/95 (92.6%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Sykes Ross 90' 7.8 -
  • Nauwkeurige passes: 67/74 (90.5%)
  • Schoten op doel: 3/3
Meer statistieken
Khalaili Anan 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 43/47 (91.5%)
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/8 (0%)
Meer statistieken
Schoofs Rob 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 57/66 (86.4%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Meer statistieken
Zorgane Adem 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 69/79 (87.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/11 (0%)
  • Balverliezen: 26
Meer statistieken
Niang Ousseynou 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 31/38 (81.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Ait El Hadj Anouar 74' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 28/33 (84.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Florucz Raul 66' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Rodriguez Kevin 74' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Bank
Chambaere Vic 0'  
Barry Mamadou Thierno 0'  
Van de Perre Kamiel 0'  
David Promise 24' 6.4 -
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Pavlic Ivan 0'  
Kavlashvili Giorgi 0'  
François Guillaume 0'  
Giger Marc 16' 7.0 -
  • Sleutelpasses: 2
Meer statistieken
Boufal Sofiane 16' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Patris Louis 0' 6.3  
Meer statistieken
Leysen Fedde 0'  
 

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 8.8 -
  • Reddingen: 9
  • Weggebokst: 3
  • Geslaagde plukballen: 3
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/24 (33.3%)
Meer statistieken
Volckaert Matties 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 30/41 (73.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/23 (8.7%)
Meer statistieken
Paskotsi Maksim 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 42/43 (97.7%)
Meer statistieken
Van Der Heyden Siebe 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 26/42 (61.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/28 (14.3%)
Meer statistieken
Samoise Matisse 77' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 25/33 (75.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
De Vlieger Tibe 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 26/32 (81.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/14 (42.9%)
Meer statistieken
Gandelman Omri 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 6/15 (40%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Kadri Abdelkahar 86' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 23/33 (69.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/8 (0%)
Meer statistieken
Skoras Michal 74' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 23/31 (74.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Kanga Wilfried   90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
Meer statistieken
Goore Hyllarion 77' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 12/20 (60%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Omgba Aimé 0'  
Mitrovic Stefan 0'  
Ito Atsuki 13' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Surdez Franck 16' 6.7 -
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Araujo Tiago 0'  
Dean Max 4' 6.5  
Meer statistieken
Lagae Bram 0'  
Duverne Jean-Kevin 13' 6.7 -
Meer statistieken
Peersman Kjell 0'  
Herbeleef Union SG - KAA Gent
Ivan Leko woest: "Wat doen ze bij de VAR dan, een pilsje drinken?"

Ivan Leko woest: "Wat doen ze bij de VAR dan, een pilsje drinken?"

21:30 1

Dé fase in Union SG tegen KAA Gent was de gelijkmaker van MacAllister. In aanloop naar dat doelpunt was er namelijk handspel van een speler van Union SG. Bij Gent waren ze ...

Vooraf

LIVE: Union en Gent op zoek naar revival na vorig weekend: "Speler die er in principe vijftien maakt"

LIVE: Union en Gent op zoek naar revival na vorig weekend: "Speler die er in principe vijftien maakt"

12:15

Union SG en KAA Gent nemen het zaterdagavond tegen elkaar op in het Brusselse Dudenpark. Voor de thuisploeg én de bezoekers een kans om opnieuw aan te knopen met de winst i...

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 2-1 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 07/12 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 07/12 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved