Geen ideale generale repetitie richting Marseille: Union SG laat punten liggen tegen KAA Gent

Union SG en KAA Gent hebben na een pittige wedstrijd de punten met elkaar gedeeld. Samoise had de bezoekers snel op voorsprong gebracht, maar MacAllister zorgde nog voor de gelijkmaker in het slotkwartier. Beide ploegen hebben wel weinig aan het 1-1 gelijkspel.

Zowel Union SG als KAA Gent verloren hun vorige wedstrijd in de Jupiler Pro League en gingen maar met de nodige moeite naar de kwartfinales van de Beker van België. Met ook nog eens Marseille dat om de hoek loert voor de thuisploeg hét moment om opnieuw vertrouwen te gaan tanken.

David Hubert koos voor onder meer Ait El Hadj, Niang en Schoofs in de plaats van Rasmussen, Patris en Leysen, maar voorin kregen Florucz-Rodriguez wel opnieuw hun basisplek. Promise David bleef meer dan een uur op de bank - met oog op Marseille?

Samoise zorgt voor snelle Gentse voorsprong

Bij de bezoekers mocht Tibe De Vlieger net als tegen Cercle Brugge in de basis beginnen, terwijl Goore in de spits kwam en Gandelman een rijtje achteruitschoof om de lichtgeblesseerde Ito te vervangen bij de troepen van Ivan Leko.

Onderweg naar het stadion zagen we beide bussen nog net wegrijden anderhalf uur voor de wedstrijd. De bus van Union leidde, die van Gent had het op enkele meters wat moeilijk. Wie had gedacht dat het een metafoor zou worden voor de match? Die kwam bedrogen uit.

De eerste kans was wel voor Union, maar Florucz trapte op de paal. Aan de overkant was het dankzij Samoise na vier minuten wél al meteen raak: 0-1 nadat Burgess toch wel nochalant aan het verdedigen was geslagen en de bal niet goed weg kreeg. De fans hadden uitgepakt met een stilte-actie en kwamen pas na twaalf minuten in actie.

Union had het daarna de hele eerste helft niet onder de markt en verder dan wat schuchtere pogingen van onder meer Sykes kwam het niet. Gent zo met een voorsprong de rust in. Ook na de pauze was de eerste kans voor Union, maar andermaal konden ze het niet lang volhouden.

MacAllister redt een puntje voor Union SG

Roef werd wel een paar keer getest, maar ook een heerlijke vrije trap van Kadri moest door Scherpen gered worden. Union bracht dan toch Promise David tussen de lijnen, al kon ook die in eerste instantie het verschil niet maken.

Een kwartier voor tijd maakte Kevin Mac Allister er na een warrige fase van dichtbij alsnog 1-1 van. Gent claimde handspel, maar de VAR keurde het doelpunt net als de ref goed. Daarna kwam er nog een slotoffensief, maar het bleef bij een gelijkspel waar beide ploegen eigenlijk niet veel aan hebben.