🎥 Een duidelijke handsbal bij gelijkmaker? Bij Union ontkennen ze niet

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit le Parc Duden
Foto: © photonews

Het doelpunt dat aan Union Saint-Gilloise werd toegekend, is nu al een van de meest betwiste fases van het weekend. Kevin Mac Allister, de belangrijkste betrokken speler, kwam hierop terug.

Union Saint-Gilloise had veel kansen om terug te komen in de wedstrijd tegen KAA Gent. En het was bij de meest chaotische kans dat de verlossing kwam. Chaotisch door het wanhoopschot van Promise David, maar vooral door het contact van de bal met de hand van Kevin Mac Allister.

Een contact dat eerst onopgemerkt voorbijging omdat het helemaal aan het begin van de actie plaatsvond, waardoor de VAR de scheidsrechter niet riep om de fase opnieuw te bekijken.

Ivan Leko was zeer verontwaardigd en betreurde dat de scheidsrechter hem afwees om zich uiteindelijk na de wedstrijd te verontschuldigen en toe te geven dat er een handsbal was. Belangrijke speler in de fase, Kevin Mac Allister, verscheen ook voor de pers.

Lees ook... Geen ideale generale repetitie richting Marseille: Union SG laat punten liggen tegen KAA Gent"Eerlijk gezegd weet ik niet of ik de bal met mijn hand raakte of niet, ik zat in de hitte van de actie en ik heb de beelden nog niet teruggezien. Ik zie de bal komen, ik probeer mijn handen dicht bij mijn lichaam te houden", legt hij uit.

Handspel, spel van boosdoeners

"Vandaag de dag is voetbal wetenschap, de VAR, millimeterkwesties. Maar het zijn ook emoties en gevoelens. Voor mij zou het geen goede zaak zijn geweest om dit doelpunt af te keuren. Zij kunnen erover klagen, net zoals wij kunnen klagen over de tijd die zij gedurende de hele wedstrijd verloren hebbenhun tijdrekken", vervolgt de Argentijnse verdediger.

Op de persconferentie liep David Hubert ook op eieren naast Ivan Leko. "Ik heb teveel respect voor het vak van coach om tegen te spreken wat mijn collega heeft gezegd. Als ik in hun plaats was, zou ik ook klagen. Maar ik kan alleen maar zeggen dat, vanuit mijn gezichtspunt, wij dit doelpunt voor 100 % verdienen. Ik wil niet in een polemiek verzeild raken. Maar terugkomen op een handsbal terwijl er minstens 20 seconden zitten tussen dat moment en het doelpunt, dat is niet het voetbal waar ik van hou".

KAA Gent
Union SG
Kevin Mac Allister

