Datum: 07/12/2025 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 17
Op twee zondagsgoals na: OH Leuven en Zulte Waregem serveren slappe koffie
OH Leuven en Zulte Waregem zijn tegen elkaar niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. Beide ploegen schieten daar weinig mee op, maar na een wel erg matige wedstrijd mogen ze daar misschien allebei wel blij mee zijn.

Zowel OH Leuven als Zulte Waregem werden deze week uitgeschakeld in de Beker van België en dus konden ze volmondig de aandacht wenden op de competitie. Daarin konden beide teams stilaan toch nog eens een driepunter gebruiken.

De thuisploeg om onderin wat weg te komen, de bezoekers om opnieuw in (de buurt van) de top-6 te komen. In de midweek hadden beide coaches flink geroteerd en dus was het een beetje kijken met welk elftal ze aan de start zouden komen.

Vroege voorsprong OH Leuven, Nyssen doet wat terug

Nnadi was vorige week geschorst en nam terug zijn plek in bij Zulte Waregem, net als Soglo - Lofolomo en Opoku zaten op de bank. Maziz, Gil en Kaba waren in vergelijking met vorige week de nieuwe namen bij OH Leuven.

De supporters kwamen met een actie en zwegen twaalf minuten tegen repressie van de voetbalfans. In die twaalf minuten was er wel een keertje veel applaus, want de thuisploeg kwam snel op voorsprong via een knal van Verlinden - afgeweken op Nyssen voorbij Gabriël.

Diezelfde Verlinden moest er nog voor de rust met een spierblessure af, een persoonlijke domper voor hem. Zulte Waregem kwam uiteindelijk ook op een 1-1 bij de koffie dankzij een afstandschot van Nyssen, die wel veel vrijheid kreeg van de Leuvense spelers.

Niemand kan de ban breken

Na de pauze leken de spelers bij momenten een statement te willen maken. Het regende onzorgvuldigheden, slechte passes en fouten. Een paar keer gingen de poppen aan het dansen, maar zonder erg.

De beste mogelijkheden waren voor de thuisploeg, maar onder meer de paal bracht redding voor Essevee. Uiteindelijk bleef het bij een teleurstellend 1-1 gelijkspel, waar niemand echt wat mee opschiet. Ook de supporters waren niet tevreden.

Opstellingen

OH Leuven OH Leuven
Leysen Tobe 90' 6.3 -
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/23 (39.1%)
Meer statistieken
Nyakossi Roggerio 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 43/45 (95.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Dussenne Noë 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 50/60 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 2
Meer statistieken
Pletinckx Ewoud 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 44/50 (88%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
Meer statistieken
Verlinden Thibaud 39' 7.4 -
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Maziz Youssef 64' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Verstraete Birger   90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
  • Intercepties: 4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Lakomy Lukasz A 75' 7.0 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/32 (71.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Gil Regaño Óscar 75' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 24/29 (82.8%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Kaba Sory 75' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 13/19 (68.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Maertens Mathieu 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 17/26 (65.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Bank
Ominami Takuma 0'  
George Wouter 15' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Karim Traoré Abdoul   15' 6.0 -
  • Schoten op doel: 0/3
Meer statistieken
Terho Casper 51' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Teklab Henok 0'  
Prévôt Maxence Andre 0'  
Ikwuemesi Chukwubuikem 26' 6.5 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Mijatovic Jovan 0'  
Opoku Davis 15' 6.4 -
Meer statistieken
 

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 90' 7.9 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Cappelle Yannick 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 56/69 (81.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Lemoine Laurent   90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 54/57 (94.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Tanghe Anton 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 45/52 (86.5%)
Meer statistieken
Nyssen Benoit  90' 7.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 39/50 (78%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/7 (14.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/13 (46.2%)
Meer statistieken
Ake Marley 66' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Claes Thomas 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 37/45 (82.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Nnadi Tochukvu A 90' 7.5 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 32/37 (86.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Soglo Emran 89' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 22/27 (81.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Ementa Anosike   90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 11/23 (47.8%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
Erenbjerg Jeppe 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 23/29 (79.3%)
Meer statistieken
Bank
Bostyn Louis 0'  
Kiilerich Jakob 0'  
Lofolomo Enrique 0'  
Vossen Jelle 0'  
Gavriel Stavros 1' 6.7  
Meer statistieken
Paugain Wilguens 0'  
Hedl Tobias 0'  
Opoku Joseph 24' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 13/13 (100%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Ujka Serxho 0'  
Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 3-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 4-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 3-0 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
