Op twee zondagsgoals na: OH Leuven en Zulte Waregem serveren slappe koffie

OH Leuven en Zulte Waregem zijn tegen elkaar niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. Beide ploegen schieten daar weinig mee op, maar na een wel erg matige wedstrijd mogen ze daar misschien allebei wel blij mee zijn.

Zowel OH Leuven als Zulte Waregem werden deze week uitgeschakeld in de Beker van België en dus konden ze volmondig de aandacht wenden op de competitie. Daarin konden beide teams stilaan toch nog eens een driepunter gebruiken.

De thuisploeg om onderin wat weg te komen, de bezoekers om opnieuw in (de buurt van) de top-6 te komen. In de midweek hadden beide coaches flink geroteerd en dus was het een beetje kijken met welk elftal ze aan de start zouden komen.

Vroege voorsprong OH Leuven, Nyssen doet wat terug

Nnadi was vorige week geschorst en nam terug zijn plek in bij Zulte Waregem, net als Soglo - Lofolomo en Opoku zaten op de bank. Maziz, Gil en Kaba waren in vergelijking met vorige week de nieuwe namen bij OH Leuven.

De supporters kwamen met een actie en zwegen twaalf minuten tegen repressie van de voetbalfans. In die twaalf minuten was er wel een keertje veel applaus, want de thuisploeg kwam snel op voorsprong via een knal van Verlinden - afgeweken op Nyssen voorbij Gabriël.

Diezelfde Verlinden moest er nog voor de rust met een spierblessure af, een persoonlijke domper voor hem. Zulte Waregem kwam uiteindelijk ook op een 1-1 bij de koffie dankzij een afstandschot van Nyssen, die wel veel vrijheid kreeg van de Leuvense spelers.

Niemand kan de ban breken

Na de pauze leken de spelers bij momenten een statement te willen maken. Het regende onzorgvuldigheden, slechte passes en fouten. Een paar keer gingen de poppen aan het dansen, maar zonder erg.

De beste mogelijkheden waren voor de thuisploeg, maar onder meer de paal bracht redding voor Essevee. Uiteindelijk bleef het bij een teleurstellend 1-1 gelijkspel, waar niemand echt wat mee opschiet. Ook de supporters waren niet tevreden.