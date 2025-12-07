Matisse Samoise (KAA Gent): "Dan kunnen ze beter VAR afschaffen zeker?"

Dé fase in Union SG tegen KAA Gent was de gelijkmaker van MacAllister. In aanloop naar dat doelpunt was er namelijk handspel van een speler van Union SG. Bij Gent waren ze meteen zeker, maar de VAR ... kwam niet tussen.

Coach Ivan Leko was meer dan een klein beetje boos. Hij kreeg tijdens de wedstrijd al geel van de ref, maar na de match ging hij nog door op zijn elan. Eerst een discussie met Burgess, daarna vlammende interviews richting de pers.

🤔 | Heeft de VAR de juiste beslissing genomen door dit doelpunt van Kevin Mac Allister niet af te keuren? ✋🖥️ #USGGNT pic.twitter.com/cZXcKwCuPI — DAZN België (@DAZN_BENL) December 6, 2025

En ook de spelers van KAA Gent waren zeer scherp over de zaak. Matisse Samoise kwam het uitvoerig uitleggen aan de pers aan het veld in het Dudenpark na de wedstrijd, terwijl andere spelers zoals Davy Roef te ontgoocheld waren om te reageren.

"Ik snap niet wat de vierde ref staat te doen op twee meter van de fase. Ik snap niet wat de lijnrechter staat te doen op tien meter van de fase. En ik snap al helemaal niet wat de VAR dan aan het doen is, als ze niet tussenkomen. Dan kunnen we de VAR beter afschaffen."

"Op het moment zelf had ik het niet gezien, maar ik had maar één herhaling nodig om te zien dat het duidelijk handspel is. Waarom komt de VAR dan niet tussen? We kunnen er nog vele minuten over praten."

Scheidsrechter Simon Bourdeaud'hui erkende na de wedstrijd een fout bij de bewuste actie. Dat deed hij zowel aan bestuursleden van KAA Gent als aan Ivan Leko. Volgens Samoise heeft achteraf spreken - of het maandag analyseren van Lardot - geen zin.