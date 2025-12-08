10 doelpunten én 11 assists: is dit de (verrassende) meest bepalende speler in België?

Dit weekend heeft hij opnieuw gescoord met Habay-la-Neuve op het veld van Stockay. En zo heeft Antoine Mazure de kaap van tien doelpunten in de D1 ACFF deze seizoen overschreden. De Fransman is de meest beslissende speler van de drie hoogste Belgische divisies.

Na de promotie naar D1 ACFF aan het einde van afgelopen seizoen blijkt RSC Habay-la-Neuve zeker de aangename verrassing van het eerste deel van dit seizoen 2025-2026 te zijn, want ze doen het bijzonder goed.

Ploeg op een knappe vierde plaats

Na zestien speeldagen in de klassieke fase staat de club uit de provincie Luxemburg, gelegen in het arrondissement Virton, op de vierde plaats in D1 ACFF achter de drie favorieten van de reeks: RAEC Mons, Tubize-Braine en Virton.

Afgelopen zondag behaalde Habay-la-Neuve haar achtste overwinning van het seizoen op het veld van Stockay (0-3), wat hen in staat stelt om negen punten voorsprong te nemen op de zevende plek en waardoor ze praktisch zeker van hun plaats in de play-offs van de D1 ACFF.

Antoine Mazure, de meest bepalende speler van België

Bij Stockay nam Habay-la-Neuve al in de eerste tien minuten van de wedstrijd het initiatief, dankzij de openingstreffer van de onvermijdelijke Antoine Mazure, die zijn tiende doelpunt van het seizoen maakte. De voormalige Clermontois, die ook in de Luxemburgse D1 heeft gespeeld, is simpelweg de meest bepalende speler van de eerste drie Belgische divisies, aangezien hij ook elf assists heeft gegeven.

De 27-jarige aanvaller, die afgelopen zomer gratis naar Habay-la-Neuve kwam, wordt momenteel gevolgd door enkele profclubs en zou binnenkort de Pro League kunnen ontdekken als hij op deze manier blijft presteren.