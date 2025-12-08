🎥 De blunder van Coosemans die Anderlecht na 38 seconden al in de problemen bracht

Anderlecht speelde op zondag in en tegen Westerlo. Paars-wit was er zeer slecht begonnen: Colin Coosemans had de Kemphanen per ongeluk goed op weg geholpen. Het leverde bijzondere beelden op van de eerste minuut.

Bij winst in Westerlo kon Anderlecht een zevende overwinning op rij behalen. Maar de Kemphanen namen snel de leiding. Na 38 seconden werd de eerste fout van Sporting Anderlecht al meteen helemaal afgestraft.

En die fout werd gemaakt door Colin Coosemans. Vorig seizoen ging de doelman van paars-wit al eens in de fout in de Kempen, met een bal die vanaf 45 meter kwam en waarvan hij het traject slecht inschatte. Deze keer ging het mis bij de opbouw.

Coosemans pleit schuldig

Met Nathan De Cat, Yari Verschaeren en Mario Stroeykens naast elkaar opgesteld, is het middenveld dat volledig is gevormd in Neerpede, behoorlijk comfortabel aan de bal. Het is dus verleidelijk om hen direct aan te spelen, zelfs onder druk.

🥵 | Le KVC Westerlo n’aurait pas pu rêver d’un meilleur début. ⏰💨 #WESAND pic.twitter.com/yidNjrb6WS — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) December 7, 2025

Maar om je bal te beschermen tegen een tegenstander moet de pass wel aankomen. Dat was niet het geval bij de eerste opbouwpass van Coosemans naar De Cat. Meer was er niet nodig voor Arthur Piedfort om de score te openen.

Dit temperde de ambities van Anderlecht om verzorgd op te bouwen aanzienlijk. Sporting herstelde zich nooit echt van deze eerste klap in de eerste helft. Uiteindelijk gingen ze zelfs met liefst 4-0 onderuit in het Westelse Kuipje.