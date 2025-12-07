Was de strafschop voor Westerlo terecht? Gilles De Bilde velt zijn oordeel

RSC Anderlecht kreeg een unieke kans om een goede zaak te doen in de Jupiler Pro League. Maar in plaats daarvan werd met 4-0 verloren op bezoek bij Westerlo.

Het puntenverlies van Club Brugge en Union SG gaven Anderlecht de nodige mogelijkheden. Na een sterke reeks, met ook de bekerkwalificatie tegen KRC Genk, ging het zondagmiddag volledig fout in Westerlo.

Binnen het halfuur keek paars-wit tegen een 2-0 achterstand aan. Kort daarna volgde een strafschop na een fase tussen Nathan De Cat en Arthur Piedfort. Allahyar Sayyadmanesh zette de penalty, goed voor 3-0 na amper 45 minuten spelen.

Discussie rond strafschop

Scheidsrechter Lawrence Visser liet aanvankelijk doorspelen, maar na overleg met zijn assistent en bevestiging van de VAR wees hij alsnog naar de stip. Bij Anderlecht begrepen ze er niets van, omdat Piedfort zelf zijn voet uitsteekt.

Analist Gilles De Bilde gaf bij DAZN zijn oordeel over de situatie. “De val van Piedfort was vreemd. Visser was eerst niet overtuigd. Maar De Cat trapte op zijn hielen. Dat kan je moeilijk betwisten: het is een fout”, klinkt het bij DAZN.

Gemiste kans

Lees ook... Colin Coosemans windt er geen doekjes rond: "Dit is een blamage"›De Bilde toonde begrip voor de reacties bij Anderlecht, maar is overtuigd van zijn beoordeling van de situatie. “Ook al is het jammer, hij raakte de tegenstander in de zestien. Het is dan ook een juiste beslissing van de arbitrage”, besloot hij.

Door de misstap blijft Anderlecht steken en mist het de kans om een uitstekende zaak te doen in de rangschikking. De nederlaag tegen Westerlo, net op een moment dat concurrenten punten lieten liggen, maakt de teleurstelling des te groter.