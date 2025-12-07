Was de strafschop voor Westerlo terecht? Gilles De Bilde velt zijn oordeel

Was de strafschop voor Westerlo terecht? Gilles De Bilde velt zijn oordeel

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht kreeg een unieke kans om een goede zaak te doen in de Jupiler Pro League. Maar in plaats daarvan werd met 4-0 verloren op bezoek bij Westerlo.

Het puntenverlies van Club Brugge en Union SG gaven Anderlecht de nodige mogelijkheden. Na een sterke reeks, met ook de bekerkwalificatie tegen KRC Genk, ging het zondagmiddag volledig fout in Westerlo.

Binnen het halfuur keek paars-wit tegen een 2-0 achterstand aan. Kort daarna volgde een strafschop na een fase tussen Nathan De Cat en Arthur Piedfort. Allahyar Sayyadmanesh zette de penalty, goed voor 3-0 na amper 45 minuten spelen.

Discussie rond strafschop

Scheidsrechter Lawrence Visser liet aanvankelijk doorspelen, maar na overleg met zijn assistent en bevestiging van de VAR wees hij alsnog naar de stip. Bij Anderlecht begrepen ze er niets van, omdat Piedfort zelf zijn voet uitsteekt.

Analist Gilles De Bilde gaf bij DAZN zijn oordeel over de situatie. “De val van Piedfort was vreemd. Visser was eerst niet overtuigd. Maar De Cat trapte op zijn hielen. Dat kan je moeilijk betwisten: het is een fout”, klinkt het bij DAZN.

Gemiste kans

Lees ook... Colin Coosemans windt er geen doekjes rond: "Dit is een blamage"De Bilde toonde begrip voor de reacties bij Anderlecht, maar is overtuigd van zijn beoordeling van de situatie. “Ook al is het jammer, hij raakte de tegenstander in de zestien. Het is dan ook een juiste beslissing van de arbitrage”, besloot hij.

Door de misstap blijft Anderlecht steken en mist het de kans om een uitstekende zaak te doen in de rangschikking. De nederlaag tegen Westerlo, net op een moment dat concurrenten punten lieten liggen, maakt de teleurstelling des te groter.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Westerlo
Gilles De Bilde

Meer nieuws

Colin Coosemans windt er geen doekjes rond: "Dit is een blamage" Reactie

Colin Coosemans windt er geen doekjes rond: "Dit is een blamage"

18:15
1
Anderlecht wordt door Westerlo "van 't kaske naar de muur" gespeeld: paars-wit was rampzalig

Anderlecht wordt door Westerlo "van 't kaske naar de muur" gespeeld: paars-wit was rampzalig

17:53
LIVE: Janssen laat de 3-0 van dichtbij liggen! Live

LIVE: Janssen laat de 3-0 van dichtbij liggen!

19:04
LIVE: OH Leuven - Zulte Waregem, de opstellingen! Live

LIVE: OH Leuven - Zulte Waregem, de opstellingen!

19:01
🎥 Rik De Mil streng voor spelers die dromen van Belgische topclubs en zelfs voor smaakmaker Guiagon Reactie

🎥 Rik De Mil streng voor spelers die dromen van Belgische topclubs en zelfs voor smaakmaker Guiagon

18:45
Matisse Samoise (KAA Gent): "Dan kunnen ze beter VAR afschaffen zeker?"

Matisse Samoise (KAA Gent): "Dan kunnen ze beter VAR afschaffen zeker?"

18:45
Man City-speler flitst, maar Guardiola is geen fan: "Ik heb dit Messi nooit zien doen"

Man City-speler flitst, maar Guardiola is geen fan: "Ik heb dit Messi nooit zien doen"

18:30
1
🎥 Verrassende gok van Vanderbiest wordt gouden zet: KV Mechelen mag Mathis Servais dankbaar zijn Reactie

🎥 Verrassende gok van Vanderbiest wordt gouden zet: KV Mechelen mag Mathis Servais dankbaar zijn

16:50
1
Deze speler verliet Antwerp via de achterdeur, maar mag nu dromen van het WK met een van de favorieten

Deze speler verliet Antwerp via de achterdeur, maar mag nu dromen van het WK met een van de favorieten

17:30
Belg komt boven water in de Premier League na maanden van miserie: "Dat deed me echt pijn"

Belg komt boven water in de Premier League na maanden van miserie: "Dat deed me echt pijn"

18:00
'Ajax jaagt op ex-smaakmaker STVV'

'Ajax jaagt op ex-smaakmaker STVV'

17:00
Cercle Brugge ziet af: "Dat begint heel zwaar te wegen"

Cercle Brugge ziet af: "Dat begint heel zwaar te wegen"

16:00
🎥 Hij kan het nog steeds: ex-Rode Duivel knalt bal droogjes in de winkelhaak

🎥 Hij kan het nog steeds: ex-Rode Duivel knalt bal droogjes in de winkelhaak

16:30
LIVE: Anderlecht moet sleutelen aan succeselftal: basisplaats voor Stroeykens én Verschaeren?

LIVE: Anderlecht moet sleutelen aan succeselftal: basisplaats voor Stroeykens én Verschaeren?

10:15
Anderlecht-fans boycotten opnieuw match, maar een delegatie zakt wel af naar Westerlo

Anderlecht-fans boycotten opnieuw match, maar een delegatie zakt wel af naar Westerlo

08:40
KV Mechelen heeft revanche tegen Charleroi beet en springt weer over Standard naar de top vijf

KV Mechelen heeft revanche tegen Charleroi beet en springt weer over Standard naar de top vijf

15:31
Deze trainer maakte Club Brugge kampioen, maar kiest nu voor een héél opvallende uitdaging

Deze trainer maakte Club Brugge kampioen, maar kiest nu voor een héél opvallende uitdaging

15:00
🎥 Sfeergroepen KV Mechelen zwijgen twaalf minuten lang vanwege duidelijke redenen: "Strijd tegen repressie"

🎥 Sfeergroepen KV Mechelen zwijgen twaalf minuten lang vanwege duidelijke redenen: "Strijd tegen repressie"

14:15
2
Dit moeten de Rode Duivels alvast niet doen op het WK: "Dan ben je de risee van het wereldvoetbal"

Dit moeten de Rode Duivels alvast niet doen op het WK: "Dan ben je de risee van het wereldvoetbal"

15:30
Antwerp-Genk wordt héél speciale avond voor de Great Old: "Het is bijna een mirakel"

Antwerp-Genk wordt héél speciale avond voor de Great Old: "Het is bijna een mirakel"

14:00
1
Pocognoli zorgt voor groot onbegrip in Frankrijk: "Ik zou door het lint gaan"

Pocognoli zorgt voor groot onbegrip in Frankrijk: "Ik zou door het lint gaan"

14:30
Verguisde ex-coach van de Rode Duivels verklaart controversiële vertrek bij Gouden Generatie

Verguisde ex-coach van de Rode Duivels verklaart controversiële vertrek bij Gouden Generatie

13:30
"We zijn bestolen!" - Ook spelers KAA Gent zijn duidelijk

"We zijn bestolen!" - Ook spelers KAA Gent zijn duidelijk

12:30
2
Belgisch toptalent heeft duidelijke boodschap voor bondscoach: "Stuur je dit naar Garcia?"

Belgisch toptalent heeft duidelijke boodschap voor bondscoach: "Stuur je dit naar Garcia?"

11:30
2
Zijn coach bevestigt het pijnlijke nieuws: Rode Duivel hervalt in oude blessure

Zijn coach bevestigt het pijnlijke nieuws: Rode Duivel hervalt in oude blessure

13:00
Vreemde wending bij Anderlecht? Al maanden in de B-kern maar ineens op het wedstrijdblad

Vreemde wending bij Anderlecht? Al maanden in de B-kern maar ineens op het wedstrijdblad

11:00
9
🎥 Daar vloog de jas: duidelijk kwade Charles De Ketelaere heeft het gehad

🎥 Daar vloog de jas: duidelijk kwade Charles De Ketelaere heeft het gehad

12:00
1
LIVE: Knokt Antwerp zich dan toch nog in de play off-race of dicht Genk de kloof wat meer?

LIVE: Knokt Antwerp zich dan toch nog in de play off-race of dicht Genk de kloof wat meer?

11:00
Supporters Club Brugge woedend en het is duidelijk wie ze viseren voor huidige malaise

Supporters Club Brugge woedend en het is duidelijk wie ze viseren voor huidige malaise

10:00
50
LIVE: Stemming plots omgeslagen en dus dient KV Mechelen wat recht te zetten in tweede luik tegen Charleroi

LIVE: Stemming plots omgeslagen en dus dient KV Mechelen wat recht te zetten in tweede luik tegen Charleroi

09:45
Icoon van Real Madrid deelt afscheid mee, maar... wil nog naar het WK

Icoon van Real Madrid deelt afscheid mee, maar... wil nog naar het WK

10:30
2
Euvrard opgelucht na plotse plek in de top 5 en heeft dit te zeggen over nieuw succes van Standard Reactie

Euvrard opgelucht na plotse plek in de top 5 en heeft dit te zeggen over nieuw succes van Standard

09:15
1
🎥 Een duidelijke handsbal bij gelijkmaker? Bij Union ontkennen ze niet

🎥 Een duidelijke handsbal bij gelijkmaker? Bij Union ontkennen ze niet

09:00
17
Sterspeler Mo Salah dropt serieuze bom in de Premier League

Sterspeler Mo Salah dropt serieuze bom in de Premier League

09:30
2
Vanaken slaat mea culpa, maar maakt zich om deze reden ook geen zorgen over Club Brugge

Vanaken slaat mea culpa, maar maakt zich om deze reden ook geen zorgen over Club Brugge

08:20
6
Voetbalbond licht tipje van de sluier over akkefietje tussen Garcia en De Bilde

Voetbalbond licht tipje van de sluier over akkefietje tussen Garcia en De Bilde

21:40
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 3-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 4-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 2-0 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Mijn-Terril Mijn-Terril over Antwerp - KRC Genk: 2-0 stephen king stephen king over Man City-speler flitst, maar Guardiola is geen fan: "Ik heb dit Messi nooit zien doen" Test12 Test12 over Colin Coosemans windt er geen doekjes rond: "Dit is een blamage" Obiku Obiku over Westerlo - Anderlecht: 4-0 Vital Verheyen Vital Verheyen over Supporters Club Brugge woedend en het is duidelijk wie ze viseren voor huidige malaise azizi azizi over KV Mechelen - Charleroi: 1-0 malinezer malinezer over 🎥 Sfeergroepen KV Mechelen zwijgen twaalf minuten lang vanwege duidelijke redenen: "Strijd tegen repressie" Swakke25 Swakke25 over 🎥 Verrassende gok van Vanderbiest wordt gouden zet: KV Mechelen mag Mathis Servais dankbaar zijn rinus michels rinus michels over Vreemde wending bij Anderlecht? Al maanden in de B-kern maar ineens op het wedstrijdblad Olympia86 Olympia86 over STVV - Club Brugge: 3-2 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved