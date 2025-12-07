Man City-speler flitst, maar Guardiola is geen fan: "Ik heb dit Messi nooit zien doen"

Lorenz Lomme
Man City-speler flitst, maar Guardiola is geen fan: "Ik heb dit Messi nooit zien doen"
Manchester City rekende gisteren in eigen huis af met revelatie Sunderland. Rayan Cherki was daarbij een van de grote uitblinkers, al was Pep Guardiola niet helemaal opgezet na de wedstrijd.

Cherki werd voor 36,5 miljoen euro weggeplukt bij Olympique Lyon. De Fransman staat te boek als een van de grootste talenten op de Europese velden en dat toonde hij tegen Sunderland.

De dribbelaar deelde twee assists uit. Vooral de tweede assist was heel mooi, want Cherki legde de bal met een rabona klaar voor Phil Foden, die via de lat binnenkopte voor 3-0. Cherki zit zo al aan vijf assists dit seizoen in de Premier League.

Guardiola niet helemaal blij

Toch was coach pep Guardiola niet helemaal blij met het fantasietje van Cherki. "Ik heb dit Messi nooit zien doen", vertelde de Spanjaard op de persconferentie achteraf, zoals opgetekend door Voetbal International.

"Dat is de beste speler ooit, maar hij gaf dit soort voorzetten nooit. Voorzetten zijn goed, met links of rechts of welk deel van je voet dan ook. Als het effectief is, dan is het goed", vindt Guardiola. "Dit heb ik van Messi geleerd. Die maakt nooit een fout met simpele dingen."

"Messi voert die simpele dingen perfect uit en dan dribbelt hij ook nog vier, vijf man voorbij", ging hij verder. "Ik wil dat spelers eenvoudige dingen goed doen en dán kun je je bijzondere talent laten zien en kan hij doen wat hij wil. Maar als hij (Cherki, nvdr) nu niet hard werkt, wordt het een probleem. Dan krijgt hij moeilijkheden."

