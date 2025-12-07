'Werk voor Overmars: ideale versterking voor Antwerp weg te plukken bij Ajax'

Foto: © photonews

Branco van den Boomen lijkt bij Ajax op een zijspoor te belanden. Een overstap naar Royal Antwerp kan volgens FootballTransfers een logische uitkomst bieden.

Situatie bij Ajax

De middenvelder miste een groot deel van het seizoen door een rugblessure. Daardoor ging een mogelijke transfer in de zomer verloren. Ajax kampte met een lange lijst spelers die mochten vertrekken. Het betrof vooral aankopen van voormalig technisch directeur Sven Mislintat. Zijn beleid leidde tot hoge transfersommen en forse salarissen.

Een groot aantal spelers verliet de club, waarmee de loonkosten aanzienlijk daalden. Toch bleef Van den Boomen in Amsterdam. Interim-trainer Fred Grim gaf in recente wedstrijden de voorkeur aan jonge talenten boven de ervaren middenvelder.

Ondanks zijn terugkeer op het trainingsveld en selectie tegen FC Groningen bleven speelminuten uit. Daarmee lijkt zijn rol beperkt, terwijl zijn salaris nog steeds zwaar weegt op de begroting.

Antwerp als optie

Royal Antwerp kan best wel wat versterking gebruiken. Volgens FootballTransfers is Van den Boomen een ideale match met Antwerp. Hij zou over betere cijfers beschikken dan Dennis Praet, de beste middenvelder van The Great Old volgens hun data.

Een overstap van Van den Boomen naar België lijkt daarmee een uitkomst die voor beide clubs voordelen oplevert, zo klinkt het in Nederland. Kijken of Overmars die deal deze winter kan en wil realiseren.

