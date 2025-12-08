'Coach met verleden bij Beerschot, STVV, Standard en Lierse heeft nieuwe job te strikken'

'Coach met verleden bij Beerschot, STVV, Standard en Lierse heeft nieuwe job te strikken'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Will Still zou zijn terugkeer in de Ligue 1 kunnen maken, waarbij de FC Nantes hem als een van de belangrijkste kandidaten heeft bestempeld om Luis Castro op te volgen. En zo zou er snel een terugkeer kunnen komen van hem, nadat hij sinds november zonder job zit.

Na een plots vertrek bij RC Lens kwam hij afgelopen zomer aan in Southampton. Daar heeft Will Still slechts zestien wedstrijden in Engeland geleid voordat hij werd ontslagen, met een resultaat van vier overwinningen, zes gelijke spelen en zes nederlagen.

Snel einde in Engeland, nu naar Frankrijk?

Zonder club sinds begin november zagen we de 33-jarige trainer enkele dagen later nog in het Lotto Park tijdens de topper tussen Sporting Anderlecht en Club Brugge. Toen verklaarde hij al verschillende aanbiedingen te hebben ontvangen en gaf hij aan de tijd te willen nemen om het juiste project te kiezen.

Hij lijkt dat nu gevonden te hebben. Volgens Ouest-France staat Will Still bovenaan de shortlist van FC Nantes, dat zich zou gaan scheiden van Luis Castro, auteur van de slechtste seizoensstart onder Waldemar Kita, met slechts twee overwinningen, vijf gelijke spelen en acht nederlagen in vijftien wedstrijden.

Nantes zou hem willen aanwerven

Nog steeds volgens Ouest-France zou Will Still niet onwelwillend staan tegenover het idee om naar de Canaris te gaan, momenteel voorlaatste in de Ligue 1. Zijn doel zou dus duidelijk zijn: FC Nantes in de Franse voetbalelite houden.


Een heel andere uitdaging dan degene die hij kende bij RC Lens, waar hij de opbouw van zijn eerste seizoen had kunnen voortzetten, en bij Southampton, waar de missie was om de club terug naar de Premier League te brengen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
STVV
William Still

Meer nieuws

Maakt Antwerp als dé verrassing toch nog kans op play-off 1?

Maakt Antwerp als dé verrassing toch nog kans op play-off 1?

15:31
Marc Degryse looft revelatie en komt met slecht nieuws voor Gent, Antwerp, en Standard

Marc Degryse looft revelatie en komt met slecht nieuws voor Gent, Antwerp, en Standard

13:30
2
Jong talent laat zich zien in de A-kern van KAA Gent: "Dat is mijn ambitie"

Jong talent laat zich zien in de A-kern van KAA Gent: "Dat is mijn ambitie"

14:40
Peter Maes laat zich uit over Hans Vanaken: "Zag snel dat dat er niet in zat"

Peter Maes laat zich uit over Hans Vanaken: "Zag snel dat dat er niet in zat"

14:20
1
Met slechte herinneringen: Union en Club Brugge weten wie hun wedstrijden in goede banen zal leiden

Met slechte herinneringen: Union en Club Brugge weten wie hun wedstrijden in goede banen zal leiden

14:00
Club Brugge moet twee spelers (inclusief sterkhouder) wekenlang missen

Club Brugge moet twee spelers (inclusief sterkhouder) wekenlang missen

13:00
6
"Leek alsof de ploeg van Anderlecht meedeed met de boycot"

"Leek alsof de ploeg van Anderlecht meedeed met de boycot"

12:40
KV Mechelen-kapitein op scherp en deelt prik uit over 'mentale problemen': "Ze dachten dat ze Barcelona waren" Reactie

KV Mechelen-kapitein op scherp en deelt prik uit over 'mentale problemen': "Ze dachten dat ze Barcelona waren"

11:30
8
'Politie en burgemeester Anderlecht grijpen stevig in voor duel Union SG'

'Politie en burgemeester Anderlecht grijpen stevig in voor duel Union SG'

12:05
10
En dat vlak voor Europese duels: twee Belgische clubs krijgen ferme kritiek

En dat vlak voor Europese duels: twee Belgische clubs krijgen ferme kritiek

11:41
5
🎥 De dribbel die Thibaut Courtois op het verkeerde been zette

🎥 De dribbel die Thibaut Courtois op het verkeerde been zette

12:21
Eerste doelpunt voor Club Brugge: is hij de toekomst van het Belgische voetbal?

Eerste doelpunt voor Club Brugge: is hij de toekomst van het Belgische voetbal?

11:20
2
Westerlo-speler uitblinker tegen Anderlecht... Straks ook tegen Rode Duivels?

Westerlo-speler uitblinker tegen Anderlecht... Straks ook tegen Rode Duivels?

11:00
Oorlog tussen Marc Brys en Samuel Eto'o begint een staatszaak te worden

Oorlog tussen Marc Brys en Samuel Eto'o begint een staatszaak te worden

11:10
2
'KRC Genk maakt beslissing over toekomst Thorsten Fink'

'KRC Genk maakt beslissing over toekomst Thorsten Fink'

10:30
1
Iedereen in shock door overlijden Glen De Boeck

Iedereen in shock door overlijden Glen De Boeck

10:00
2
Zeges maskeren het niet: Antwerp-spelers zitten nog steeds in hun maag met ontslag Wils Reactie

Zeges maskeren het niet: Antwerp-spelers zitten nog steeds in hun maag met ontslag Wils

09:15
14
Degryse streng voor Club Brugge: "Onmogelijk"

Degryse streng voor Club Brugge: "Onmogelijk"

09:30
3
Bijna iedereen gebuisd: de cijfers van Anderlecht na de vernedering in Westerlo

Bijna iedereen gebuisd: de cijfers van Anderlecht na de vernedering in Westerlo

09:00
4
Voormalig Rode Duivel en voetbaltrainer Glen De Boeck (54) plots overleden

Voormalig Rode Duivel en voetbaltrainer Glen De Boeck (54) plots overleden

07:46
23
Marc Degryse is zeer streng voor RSC Anderlecht: "Sinterklaas"

Marc Degryse is zeer streng voor RSC Anderlecht: "Sinterklaas"

08:40
1
Wanneer vertrekt Epolo naar de Afrika Cup? "Ze wilden het, en ze hebben het gekregen"

Wanneer vertrekt Epolo naar de Afrika Cup? "Ze wilden het, en ze hebben het gekregen"

06:30
Kapitein Bryan Heynen toont begrip voor fans na wanprestatie: "Ze steken er hun tijd en geld in" Reactie

Kapitein Bryan Heynen toont begrip voor fans na wanprestatie: "Ze steken er hun tijd en geld in"

08:00
1
Ligt de mooie weg naar een heel mooi WK voor Rode Duivels helemaal open?

Ligt de mooie weg naar een heel mooi WK voor Rode Duivels helemaal open?

08:20
2
🎥 De blunder van Coosemans die Anderlecht na 38 seconden al in de problemen bracht

🎥 De blunder van Coosemans die Anderlecht na 38 seconden al in de problemen bracht

07:20
2
Nieuwe stijging? Sven Jaecques heeft nieuws over de abonnementsprijzen op de Bosuil

Nieuwe stijging? Sven Jaecques heeft nieuws over de abonnementsprijzen op de Bosuil

07:00
10 doelpunten én 11 assists: is dit de (verrassende) meest bepalende speler in België?

10 doelpunten én 11 assists: is dit de (verrassende) meest bepalende speler in België?

07:40
1
Wij boden Anderlecht genoeg excuses, maar geen was goed genoeg: "Fans lange busrit bespaard"

Wij boden Anderlecht genoeg excuses, maar geen was goed genoeg: "Fans lange busrit bespaard"

06:00
3
De Roeck pakt eerste zege met Club NXT en begint over... titelkansen van Beerschot

De Roeck pakt eerste zege met Club NXT en begint over... titelkansen van Beerschot

21:20
Coaches OH Leuven en Zulte Waregem zijn het niet eens na gelijkspel

Coaches OH Leuven en Zulte Waregem zijn het niet eens na gelijkspel

22:45
1
🎥 Ook OH Leuven en Zulte Waregem zwijgen 12 minuten en komen met stevig statement

🎥 Ook OH Leuven en Zulte Waregem zwijgen 12 minuten en komen met stevig statement

20:15
Historische avond voor Janssen en Antwerp: "Dat zeiden ze me al vanaf ik hier tekende" Reactie

Historische avond voor Janssen en Antwerp: "Dat zeiden ze me al vanaf ik hier tekende"

22:35
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/12: Overmars - van den Boomen - Hoefkens

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/12: Overmars - van den Boomen - Hoefkens

22:30
De ontdekking in team van Euvrard: "Daarom is de club hem gaan halen"

De ontdekking in team van Euvrard: "Daarom is de club hem gaan halen"

20:30
3
Thorsten Fink duidt één duidelijke schuldige aan na off day op Antwerp: "Heb ik nog nooit gezien" Reactie

Thorsten Fink duidt één duidelijke schuldige aan na off day op Antwerp: "Heb ik nog nooit gezien"

21:48
14
Kentering lijkt ingezet voor Antwerp; En nu richting top 6 meneer Oosting? Reactie

Kentering lijkt ingezet voor Antwerp; En nu richting top 6 meneer Oosting?

21:59
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 3-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 4-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 3-0 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Marc Degryse looft revelatie en komt met slecht nieuws voor Gent, Antwerp, en Standard Vital Verheyen Vital Verheyen over En dat vlak voor Europese duels: twee Belgische clubs krijgen ferme kritiek FCB vo altijd FCB vo altijd over Supporters Club Brugge woedend en het is duidelijk wie ze viseren voor huidige malaise bink bink over Thorsten Fink duidt één duidelijke schuldige aan na off day op Antwerp: "Heb ik nog nooit gezien" FCB vo altijd FCB vo altijd over Club Brugge moet twee spelers (inclusief sterkhouder) wekenlang missen Combat Feuerwerker Combat Feuerwerker over 'Werk voor Overmars: ideale versterking voor Antwerp weg te plukken bij Ajax' Kempenaar Kempenaar over Peter Maes laat zich uit over Hans Vanaken: "Zag snel dat dat er niet in zat" Vital Verheyen Vital Verheyen over Ligt de mooie weg naar een heel mooi WK voor Rode Duivels helemaal open? Dog3 Dog3 over KV Mechelen-kapitein op scherp en deelt prik uit over 'mentale problemen': "Ze dachten dat ze Barcelona waren" Impala Impala over Kentering lijkt ingezet voor Antwerp; En nu richting top 6 meneer Oosting? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved