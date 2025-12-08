'Coach met verleden bij Beerschot, STVV, Standard en Lierse heeft nieuwe job te strikken'

Will Still zou zijn terugkeer in de Ligue 1 kunnen maken, waarbij de FC Nantes hem als een van de belangrijkste kandidaten heeft bestempeld om Luis Castro op te volgen. En zo zou er snel een terugkeer kunnen komen van hem, nadat hij sinds november zonder job zit.

Na een plots vertrek bij RC Lens kwam hij afgelopen zomer aan in Southampton. Daar heeft Will Still slechts zestien wedstrijden in Engeland geleid voordat hij werd ontslagen, met een resultaat van vier overwinningen, zes gelijke spelen en zes nederlagen.

Snel einde in Engeland, nu naar Frankrijk?

Zonder club sinds begin november zagen we de 33-jarige trainer enkele dagen later nog in het Lotto Park tijdens de topper tussen Sporting Anderlecht en Club Brugge. Toen verklaarde hij al verschillende aanbiedingen te hebben ontvangen en gaf hij aan de tijd te willen nemen om het juiste project te kiezen.

Hij lijkt dat nu gevonden te hebben. Volgens Ouest-France staat Will Still bovenaan de shortlist van FC Nantes, dat zich zou gaan scheiden van Luis Castro, auteur van de slechtste seizoensstart onder Waldemar Kita, met slechts twee overwinningen, vijf gelijke spelen en acht nederlagen in vijftien wedstrijden.

Nantes zou hem willen aanwerven

Nog steeds volgens Ouest-France zou Will Still niet onwelwillend staan tegenover het idee om naar de Canaris te gaan, momenteel voorlaatste in de Ligue 1. Zijn doel zou dus duidelijk zijn: FC Nantes in de Franse voetbalelite houden.



Een heel andere uitdaging dan degene die hij kende bij RC Lens, waar hij de opbouw van zijn eerste seizoen had kunnen voortzetten, en bij Southampton, waar de missie was om de club terug naar de Premier League te brengen.