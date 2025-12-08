Met slechte herinneringen: Union en Club Brugge weten wie hun wedstrijden in goede banen zal leiden

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
Met slechte herinneringen: Union en Club Brugge weten wie hun wedstrijden in goede banen zal leiden
Foto: © photonews

Een gerenommeerde scheidsrechter zal de wedstrijd tussen Union Saint-Gilloise en Olympique de Marseille leiden. Woensdag zal een scheidsrechter, bekend om zijn gematigde strengheid, de wedstrijd Club Brugge - Arsenal dan weer in goede banen leiden.

Union Saint-Gilloise ontvangt Olympique de Marseille op de zesde speeldag van de Champions League dinsdagavond. De mannen van David Hubert moeten winnen als ze nog willen hopen om de League Phase in de top-24 te eindigen.

Heel belangrijke wedstrijd voor Union SG

Deze wedstrijd zal dus ontzettend belangrijk zijn, aangezien Olympique de Marseille in Brussel ook een resultaat moet behalen om niet met de rug tegen de muur te staan voor de laatste twee speeldagen. Daarom heeft de UEFA een gerenommeerde scheidsrechter aangesteld om deze wedstrijd te leiden.

Het gaat om João Pinheiro, een 37-jarige Portugees die al enige ervaring heeft op het Europese toneel. Vorig seizoen floot hij de achtste finale van de competitie tussen Club Brugge en Aston Villa, die met 1-3 werd verloren door de Bruggelingen.

Een scheidsrechter die weinig kaarten geeft voor Club Brugge - Arsenal

Woensdagavond zal de wedstrijd tussen Club Brugge en Arsenal dan weer geleid worden door de Duitser Sven Jablonski (37 jaar), die dit seizoen tijdens zeven Bundesliga-wedstrijden geen enkele kaart heeft gegeven.

Het is een scheidsrechter die niet snel sancties uitdeelt. In 115 Bundesliga-wedstrijden heeft hij slechts drie directe rode kaarten getoond en vier spelers weggestuurd vanwege een tweede gele kaart. Hij gaf geen enkele directe rode kaart tijdens zes van zijn negen seizoenen in de Duitse competitie.

Volg Union SG - Marseille live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (09/12).

