Oorlog tussen Marc Brys en Samuel Eto'o begint een staatszaak te worden
Marc Brys bevindt zich in een zeer netelige situatie ten opzichte van de Kameroense bond. De Belgische trainer wacht nog steeds op de officiële bevestiging van zijn ontslag. En zo blijft alles in een impasse.

Nadat hij werd herkozen aan het hoofd van de federatie heeft Samuel Eto'o het ontslag van Marc Brys bezorgd, iets waar hij al maanden van droomde. Maar onze landgenoot laat zich niet zo gemakkelijk wegsturen.

Nog geen officiële aankondiging van ontslag Brys

Hij wacht nog steeds op een officiële aankondiging: "Als ze mij inderdaad vertellen dat ik niet langer de bondscoach van Kameroen ben, dan moeten ze dat officieel doen en me betalen wat me toekomt, en ook betalen wat de leden van mijn technische staf die zijn ontslagen toekomt", legt hij uit in het interview aan Afrik Foot. Alleen al voor hem zou het om ongeveer 450.000 euro gaan.

Brys betreurt het sabotagewerk van Samuel Eto'o in de uiteindelijke spelerslijst, zonder leiders zoals André Onana of Vincent Aboubakar: "Hij heeft belangrijke spelers, leiders, aan de kant geschoven, want natuurlijk is hij degene die deze lijst heeft gemaakt. Hoe kun je zo'n toernooi ingaan zonder een keeper van wereldniveau, of zonder Aboubakar? Het is ongelofelijk, maar het verbaast me niet van iemand die narcistisch is, en denkt dat hij de mooiste is."

Wat gaat er nog gebeuren in Kameroen?

Samuel Eto'o ziet zichzelf misschien wel als kalief in plaats van de kalief? "Er kwamen instructies van hogerhand, namelijk van het presidentschap van de Republiek, met het verzoek aan de minister van Sport om niet te reageren", legt een naaste van Narcisse Mouelle Kombi, voormalig minister van Kunsten en Cultuur van Kameroen, uit. Deze laatste herinnert eraan dat het ontslag van bondscoach António Conceição bijna twee miljoen euro heeft gekost, betaald door de staat, dus door de belastingbetaler.

"Door de ontslagaanzegging van Marc Brys en leden van zijn staf, die allen zijn gekozen en benoemd door het ministerie van Sport op instructies van staatshoofd Paul Biya, lijkt Eto'o duidelijk uit te dagen, en bovendien een coach te hebben benoemd die geen enkele internationale ervaring heeft", concludeert hij. Het ontslag van Marc Brys begint zo volledig onverwachte proporties aan te nemen.

