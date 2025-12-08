Westerlo hofleverancier, ook Antwerp, Union SG, Gent, Standard, Mechelen en STVV in de prijzen

De 17e speeldag van het kampioenschap werd gekenmerkt door enkele doelpuntrijke wedstrijden. Hier is - zoals elke maandag, al waren we vorige week door overmacht even op donderdag - ons elftal van de week.

Doelman

Wie anders dan Davy Roef? Zonder hem had Union SG niet de controversiële goal van Kevin Mac Allister nodig gehad om tegen KAA Gent gelijk te maken. De doelman van de Buffalo's stelde de gelijkmaker lang uit, vooral door Promise David en Raul Florucz in een-op-eensituaties te dwarsbomen. Negen reddingen in totaal en een welverdiende plek in dit ideale elftal.

Verdedigers

Op rechts heeft Thibo Somers wellicht zijn beste wedstrijd van het seizoen gespeeld voor Antwerp. Zijn openingstreffer in de kruising legde de basis voor de 3-0 overwinning tegen Genk. Hij had vervolgens een assist moeten krijgen, maar Vincent Janssen miste op onverklaarbare wijze bij de tweede paal.

In het centrum van de verdediging zorgde Kevin MacAllister voor een punt voor Union tegen Gent. Afgezien van de controverse rond zijn handsbal aan het begin van de actie die tot de goal leidde, is de Argentijn al maanden de meest betrouwbare verdediger van het team en symboliseert hij de wilskracht om voor zijn man te komen, zowel in zijn eigen als in het vijandelijke strafschopgebied.

Naast hem gaf Ibe Hautekiet ook zijn defensie vertrouwen, die van Standard. De voormalige belofte van Club Brugge krijgt steeds meer plaats bij de Rouches. Hij bekroonde zijn goede prestatie tegen Cercle ook door het eigen doelpunt van Edgaras Utkus uit te lokken.

Op links vinden we Mathis Servais. Voor een noodoplossing deed hij het uitstekend. Zijn voorzetten van links waren zeer gevaarlijk, hij droeg ook bij aan de vrij onopvallende wedstrijd van de Carolo's, die geen enkel schot op doel plaatsten.



Middenvelders

In het middenveld lanceerde Arthur Piedfort Westerlo ideaal tegen Anderlecht. Men kon zich afvragen hoe de Kemphanen zouden reageren op een middenveld bestaande uit Nathan De Cat, Yari Verschaeren en Mario Stroeykens. Piedfort gaf na 38 seconden al het antwoord door voor De Cat te komen en te scoren.

Hij wordt vergezeld door zijn teamgenoot Isa Sakamoto. De Japanner is misschien niet degene die het meeste opvalt in het team, maar hij is verdomd gevaarlijk. Zijn bewegingen om zichzelf tussen de linies te isoleren waren een kwelling voor Anderlecht, net zoals dat al voor andere teams was dit seizoen. Een assist tegen paars-wit, een prestatie die nog aanzienlijker had kunnen zijn met wat geluk.

Een andere Japanse spelmaker die dit weekend in een prima dag was? Dat is Ryotaro Ito, die eveneens in ons elftal staat. De spelmaker van Sint-Truiden was opnieuw onweerstaanbaar tegen Club Brugge. Meer dan zijn omgezette strafschop, die zijn team voor rust op voorsprong bracht, was het de kwaliteit van zijn voorwaartse passen die imponeerde, evenals zijn schot dat door de Brugse doelman werd afgeweerd, maar aan de basis lag van de gelijkmaker.

Aanvallers

Centraal in de aanval bevestigt Nacho Ferri zijn vooruitgang sinds afgelopen seizoen bij Kortrijk. De 21-jarige Spanjaard weet als geen ander hoe hij een verdediging tot wanhoop moet dwingen, zoals Lucas Hey ondervond. Voor een speler van zijn postuur is hij ook niet ongewoon balvaardig, wat hij bewees tegen Anderlecht.

Naast hem kon de vierde en laatste speler van Westerlo in ons elftal niemand anders zijn dan Allahyar Sayyadmanesh. De Iraniër is op missie om zijn plaats voor het WK veilig te stellen en daar de Rode Duivels uit te dagen.

Wie vult ons aanvallend trio aan? De keuze was ruim. Raul Florucz speelde zijn beste wedstrijd sinds weken met Union. Een bal op de paal, een afgekeurde goal, een andere die Roef net van hem afpakte: de Oostenrijker had een hattrick kunnen maken, maar vertrok zonder enige goal. Vincent Janssen had ook aanspraak kunnen maken op een plaats, maar zijn enorme gemiste kans werkte tegen hem.

Daarom kozen we voor Timothé Nkada. De Franse aanvaller scoorde zijn eerste doelpunt voor Standard in de Beker, en deed het opnieuw tegen Cercle met een prachtige lob. Zijn snelheid zorgt ervoor dat Standard dieper in de aanval gevaarlijk is, en hij viel ook op door zijn balbeheersing in moeilijke situaties.