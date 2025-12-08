Degryse is héél duidelijk: Anderlecht is enkel en alleen titelkandidaat als deze twee versterkingen er komen

RSC Anderlecht liet afgelopen weekend dé kans liggen om een waanzinnige zaak te doen. De Belgische recordkampioen ging in de plaats daarvan zwaar onderuit bij KVC Westerlo. Is paars-wit een titelkandidaat?

Van de hemel naar de hel. Na overwinning tegen onder meer Club Brugge en Union SG én winst in de Beker van België op het veld van KRC Genk werd RSC Anderlecht afgedroogd op het veld van KVC Westerlo.

Geen man overboord? Dat klopt. Maar Anderlecht liet wel dé kans liggen - ook Union en Club Brugge morsten met de punten - om zich te profileren als titelkandidaat.

Géén kandidaat voor de titel

Voor Marc Degryse is Anderlecht op dit moment dan ook géén kandidaat voor het kampioenschap. Al geeft de voormalige sterkhouder van paars-wit wel ook meteen aan wat er nodig is om het wel te worden.

"Olivier Renard moet in januari twee héél duidelijke transfers doen", aldus Degryse in Het Laatste Nieuws. "In het andere geval zie ik Anderlecht niet meedoen voor de prijzen."

Twee héél duidelijke profielen



Degryse geeft Renard ook meteen de profielen mee. "Eerst en vooral een ervaren verdediger. Geen jongeling die in zeven haasten gehuurd wordt. Daarnaast moet Anderlecht een spits hebben die het niveau van Kasper Dolberg haalt. Zonder die extra vuurkracht komt Anderlecht in de lente te kort."