Degryse is héél duidelijk: Anderlecht is enkel en alleen titelkandidaat als deze twee versterkingen er komen

3 reacties
Foto: © photonews
RSC Anderlecht liet afgelopen weekend dé kans liggen om een waanzinnige zaak te doen. De Belgische recordkampioen ging in de plaats daarvan zwaar onderuit bij KVC Westerlo. Is paars-wit een titelkandidaat?

Van de hemel naar de hel. Na overwinning tegen onder meer Club Brugge en Union SG én winst in de Beker van België op het veld van KRC Genk werd RSC Anderlecht afgedroogd op het veld van KVC Westerlo.

Geen man overboord? Dat klopt. Maar Anderlecht liet wel dé kans liggen - ook Union en Club Brugge morsten met de punten - om zich te profileren als titelkandidaat.

Géén kandidaat voor de titel

Voor Marc Degryse is Anderlecht op dit moment dan ook géén kandidaat voor het kampioenschap. Al geeft de voormalige sterkhouder van paars-wit wel ook meteen aan wat er nodig is om het wel te worden. 

"Olivier Renard moet in januari twee héél duidelijke transfers doen", aldus Degryse in Het Laatste Nieuws. "In het andere geval zie ik Anderlecht niet meedoen voor de prijzen."

Twee héél duidelijke profielen


Degryse geeft Renard ook meteen de profielen mee. "Eerst en vooral een ervaren verdediger. Geen jongeling die in zeven haasten gehuurd wordt. Daarnaast moet Anderlecht een spits hebben die het niveau van Kasper Dolberg haalt. Zonder die extra vuurkracht komt Anderlecht in de lente te kort."

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Anderlecht

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 3-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 4-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 3-0 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Charly Charly over Degryse is héél duidelijk: Anderlecht is enkel en alleen titelkandidaat als deze twee versterkingen er komen Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Bommetje: Club Brugge ontslaat Nicky Hayen en vervangt hem met coach van grote rivaal TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over "Perplex": Sam Baro reageert op vertrek van Ivan Leko van Gent naar Club Brugge Demogorgon Demogorgon over Bestuur Club Brugge wordt helemaal afgemaakt door de eigen supporters Dog3 Dog3 over Maakt Antwerp als dé verrassing toch nog kans op play-off 1? FranskeVRooij FranskeVRooij over 'KRC Genk maakt beslissing over toekomst Thorsten Fink' Swakke25 Swakke25 over Nieuwe stijging? Sven Jaecques heeft nieuws over de abonnementsprijzen op de Bosuil FC BRUGES FC BRUGES over Supporters Club Brugge woedend en het is duidelijk wie ze viseren voor huidige malaise Black Ninja Black Ninja over 'Anderlecht wil Genk stokken in de wielen steken: Renard stuurt scout naar Italië' CringeMedia CringeMedia over Thorsten Fink duidt één duidelijke schuldige aan na off day op Antwerp: "Heb ik nog nooit gezien" Kantine
