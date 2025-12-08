Peter Maes laat zich uit over Hans Vanaken: "Zag snel dat dat er niet in zat"

Hans Vanaken heeft een bijzonder carrière weten op te bouwen in de Jupiler Pro League. Peter Maes speelde toch wel een rol in zijn ontwikkeling. De coach haalde hem in 2013 weg bij Lommel naar Lokeren, de rest is geschiedenis.

Hans Vanaken heeft zich de voorbije jaren opgeworpen als een van de absolute toppers uit de Belgische competitie. Hij won al meermaals de Gouden Schoen, stond veelvuldig in de aandacht van buitenlandse (top)clubs en is een coryfee van Club Brugge.

Peter Maes als ontdekker van Hans Vanaken?

Hij begon bij Lommel en werd daar weggehaald door Peter Maes, waarna hij in Lokeren de volgende stappen zette in zijn carrière. Dat hij een toptalent was, was ook toen al duidelijk volgens Peter Maes.

“Hij kreeg zijn opleiding bij PSV Eindhoven en daar wilden ze hem ook al houden. Elk jaar zag je zijn progressie, dat zag je ook bij Lommel. Zijn acties waren er, dat geniale was er toen al, ook al was hij een laatbloeier”, aldus Peter Maes in MidMid.

Grote actieradius, maar ook familieman

“Zijn actieradius was heel groot. Er was niet eens zoveel interesse in hem toen hij bij Lommel zat. Ik kende hem al en ik vond het maar normaal.” En de rest is dus geschiedenis, want ondertussen heeft hij een grootse carrière opgezet bij Club Brugge.



Volgens Maes is Vanaken een echte overlever. “Had je hem in het buitenland bij een topclub of subtopper gezet, dan zou hij ook overleefd hebben. Maar ik zag snel dat het er niet in zat, omdat het zo’n familieman is.”