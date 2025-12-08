Degryse streng voor Club Brugge: "Onmogelijk"

Het zijn geen makkelijke weken voor Club Brugge. Ook tegen STVV werd verloren, waardoor ze ook hun tweede plaats kwijt zijn. Waar knelt het schoentje? Marc Degryse heeft een duidelijke visie op de zaak.

Club Brugge incasseerde de laatste weken al een paar stevige tikken. In de Champions League tegen Sporting Lissabon, maar ook in de competitie tegen onder meer Antwerp en nu ook op bezoek bij STVV. Werk aan de winkel dus?

Wat laat Club Brugge zien tegen Arsenal?

Marc Degryse zag de wedstrijd van Club Brugge op bezoek bij STVV en vond blauw-zwart alvast beter spelen dan tijdens het drama tegen Antwerp van een week eerder. Al zijn er natuurlijk wel een paar problemen.

"Club had evengoed kunnen winnen op Stayen. Wat wel zo is: defensief is het allemaal niet meer zo stabiel. Ordóñez vind ik minder overtuigend, en ook de backs zijn niet meer zo dominant", zag Marc Degryse het heel duidelijk.

Scenario van Barcelona herhalen lijkt onmogelijk

En hij sprak in Het Laatste Nieuws ook over de net iets mindere vorm van Vanaken en het uit vorm zijn van Tresoldi. Slotsom: tegen Arsenal zal het moeilijk worden om een scenario zoals tegen Barcelona te herhalen.

