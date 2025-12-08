🎥 De dribbel die Thibaut Courtois op het verkeerde been zette

🎥 De dribbel die Thibaut Courtois op het verkeerde been zette
Foto: © photonews

Real Madrid werd thuis verslagen door Celta Vigo. Thibaut Courtois deed er alles aan om zijn team in de wedstrijd te houden, maar tevergeefs. Het werd een nieuwe, pijnlijke nederlaag voor de Rode Duivel.

Real Madrid is weer in oude gewoontes teruggevallen. Nadat de mannen van Xabi Alonso hadden gewonnen bij Athletic Bilbao (0-3) na drie opeenvolgende remises in de Liga, heeft Celta Vigo de ergernis in het Santiago Bernabeu weer doen oplaaien door er met 0-2 te winnen.

De zenuwen bij de Madrilenen stonden strak: het team eindigde de wedstrijd met negen man na uitsluitingen van Fran Garcia en Alvaro Carreras in het laatste halfuur. Real had tien minuten na de hervatting het openingsdoelpunt toegestaan en wist nooit meer terug te komen.

Het schip zinkt

Erger nog: Celta maakte in de blessuretijd de voorsprong nog groter. De Zweed Williot Swedberg, die halverwege de wedstrijd was ingevallen en al het eerste doelpunt had gemaakt, scoorde een prachtige tweede goal.

In de rug van de verdediging gelanceerd, hield hij zijn hoofd koel tegenover Thibaut Courtois en trakteerde zich zelfs op een dribbel waar de Rode Duivel door op het gras werd gezet, om vervolgens met de bal het doel in te lopen.

Can’t lie if I was Courtois I’d punch him😭 pic.twitter.com/qYnxfaJBww

— (fan) Trey (@UTDTrey) December 7, 2025

Niet slecht, voor een speler die dit seizoen nog niet had gescoord in de Liga. Ferran Jutgla, die tot begin november vaste basisspeler was, begon deze wedstrijd op de bank. Aan de kant van Real is er chagrijn: FC Barcelona heeft nu vier punten voorsprong aan de top van La Liga.

