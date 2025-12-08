En dat vlak voor Europese duels: twee Belgische clubs krijgen ferme kritiek

Het was niet meteen het weekend van de topclubs. Zowel Club Brugge, Anderlecht als Genk verloren. En ook Union SG kon niet winnen van KAA Gent. Deze week is er opnieuw Europees voetbal.

KRC Genk ging kansloos onderuit bij Royal Antwerp FC. En dat leverde toch wel wat kritiek op van diverse analisten. Ook Tom Boudeweel is streng bij Sporza: "KRC Genk was nergens, toonde zich niet klaar, bracht niet dezelfde energie. Nochtans was het gewaarschuwd en kon je zo'n start wel verwachten van Antwerp."

Genk was gewaarschuwd

"Maar de bezoekers konden het niet meer omdraaien. Ze creëerden nauwelijks een kans, ondanks het balbezit en dat is niet de eerste keer. Toch wel een ontgoocheling en geen reactie na de thuisnederlaag en de bijhorende bekeruitschakeling tegen Anderlecht een paar dagen eerder."

De slotsom is duidelijk volgens Boudeweel: Genk is te wisselvallig. Vorige week stonden ze plots opnieuw in de top-6, na dit weekend vallen ze er al opnieuw uit. Het verschil met vorig seizoen is volgens Boudeweel dan ook groot.

Club Brugge heeft ook werk aan de winkel

"Over Union en zeker over Club Brugge hebben we het hier al vaker gehad: te weinig kwaliteit. Het seizoen is toch al bijna een half jaar aan de gang, de resultaten hebben de voorbije maanden veel verbloemd, maar die resultaten vallen nu ook weg en dan blijft er niet veel meer over."

"Club Brugge heeft 1 keer gewonnen in de laatste 4 competitiewedstrijden. Hoe vaak is dat gebeurd de laatste jaren?", is er ook voor blauw-zwart kritiek. En net deze week komen er wedstrijden tegen Arsenal en Midtjylland aan ...