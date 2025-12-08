Kjell Scherpen legt uit wat Union SG wil doen in de Champions League

In de voormiddag was er een open training in het trainingcomplex Zaventem, in de namiddag was er de traditionele persconferentie. In het Lotto Park van Anderlecht, waar dinsdagavond een heel belangrijk duel zal worden gespeeld.

Union SG heeft nog drie wedstrijden te spelen in de League Phase van de Champions League. Het speelt nog op bezoek bij Bayern München en thuis tegen Marseille en Atalanta Bergamo. Nog drie kansen dus om het puntenarsenaal te vergroten.

Union SG moet punten pakken in de thuiswedstrijden

Momenteel hebben de Brusselaars zes punten uit vijf wedstrijden. Daar zullen er nog drie en mogelijk vier bij moeten gaan komen om de top-24 te halen dit seizoen. "Of we het gevoel hebben dat we het tegen Atalanta en Marseille moeten klaren?"

"Ja, als we die top 24 echt willen halen, zullen dat belangrijke matchen worden. Beginnen morgen tegen Marseille en dan volgt een moeilijke match tegen Bayern München en dan opnieuw thuis tegen Atalanta", aldus Kjell Scherpen op de persconferentie maandagnamiddag.

Nooit echt gewerkt met De Zerbi

En de doelman van Union SG ging verder tegenover Het Nieuwsblad: "Als we ons doel willen bereiken, worden die thuismatchen inderdaad heel belangrijk. Ook omdat we de fans iets willen teruggeven voor hun steun."

Scherpen stond onder contract bij Brighton toen Marseille-trainer Roberto De Zerbi er coach was, maar werkte nooit samen met de Italiaan. "Ik hoorde wel van anderen dat hij echt een topcoach is", aldus nog Scherpen in een reactie.