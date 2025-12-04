"Grootste verlies voor Rode Duivels in 50 jaar"

Kos Karetsas koos een tijdje geleden voor de Griekse nationale ploeg. Daar kan hij meteen belangrijk zijn voor zijn land. Nochtans waren ook de Rode Duivels een optie. Dat hij voor Griekenland koos? Dat doet pijn.

Kos Karetsas zal een van de komende maanden of jaren een toptransfer worden vanuit de Belgische competitie. Dat beseft ondertussen iedereen. Marc Degryse weet ondertussen aan te geven dat hij zeker dertig miljoen euro waard is.

Karetsas is een groot gemis voor de Rode Duivels

De jonge Griek had ook Rode Duivel kunnen worden en speelde bij de Belgische jeugd, maar koos onlangs voor de Griekse nationale ploeg. En dat is een groot gemis voor de Belgische nationale ploeg, beseffen ook de analisten.

Frank Boeckx wikt en weegt zijn woorden, maar is toch formeel: "Kos is iets heel speciaals. Dat hij voor Griekenland heeft gekozen, is het grootste verlies voor de Rode Duivels in de laatste 50 jaar", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Moet Kos Karetsas nog meer volume krijgen?

Marc Degryse pikte meteen in: "Fink heeft hem lang gespaard en dat geeft mij het gevoel dat ze in Genk voldoende signalen hebben dat zijn lichaam nog volwassen moet worden. In topmatchen en met de opeenvolging van wedstrijden moet hij nog een beetje meer volume krijgen."

Aan Karetsas om de komende jaren te bewijzen dat hij aan volume kan winnen en op die manier zijn stempel nog meer kan drukken op KRC Genk, een eventuele buitenlandse (top)club en de Griekse nationale ploeg.