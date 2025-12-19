KVC Westerlo meldt afwezigheid van twee pionnen voor duel tegen La Louvière

KVC Westerlo ontvangt zaterdag RAAL La Louvière in de Jupiler Pro League. De Kemphanen willen na een vier op zes tegen Anderlecht en Genk doorgaan op hun elan.

Westerlo maakte indruk in de wedstrijd tegen Anderlecht, al kenden de bezoekers ook een offday. 4-0 was de uitslag, waarna een 1-1 volgde op het veld van het twijfelende Genk.

Westerlo is al vier wedstrijden ongeslagen en hoopt die status te behouden tegen La Louvière. De Wolven pakten afgelopen speeldag op hun beurt een laat punt op het veld van Zulte Waregem, dat erg ontgoocheld achterbleef.

Westerlo zonder duo tegen La Louvière

Westerlo meldt op zijn website dat het het tegen de Wolven zonder Seiji Kimura en Jisomar Alcocer moet doen. De afwezigheid van die eerste is geen verrassing. De Japanner kampt al even met een liesblessure en staat al enkele wedstrijden aan de kant.

Alcocer startte nog in de basis tegen Anderlecht, maar was er dan niet bij in de wedstrijd tegen Genk. Hij moet nu ook de wedstrijd tegen La Louvière aan zich voorbij laten gaan. Westerlo geeft geen extra uitleg over de speler.



Na de wedstrijd tegen La Louvière moet Westerlo voor de winterstop ook nog aan de bak tegen KAA Gent. Daarna is het tijd voor de winterbreak. De eerstvolgende wedstrijd daarna is op 17 januari, tegen Cercle Brugge.