Deze speler van Dender wil de beste voetballer van zijn land worden

FCV Dender EH is de laatste weken goed op dreef. Ondanks de 1-5-nederlaag tegen Club Brugge op de vorige speeldag zijn de Oost-Vlamingen opnieuw komen aansluiten bij Cercle in het klassement. Luc De Fougerolles is meestal basisspeler bij Dender.

De 20-jarige Canadees kwam al veertien keer in actie in de competitie, waarvan twaalf keer als basisspeler. Daarin was hij tot nu toe goed voor één assist.

De Fougerolles staat in zijn land te boek als een groot talent. Zo mocht hij ondanks zijn prille leeftijd al elf keer opdraven voor de nationale ploeg van Canada. Dat doet met het WK in zicht dromen van meer, zeker ook nadat hij uitgeroepen werd tot de beste jonge Canadese speler van 2025.

De Fougerolles is trots

"Ik ben uiteraard fier op die trofee", verklaart de speler bij Het Laatste Nieuws. "Het is een grote eer. Nu ga ik de komende jaren er voluit voor om de beste speler van Canada te worden. Alle ogen zijn nu gericht op het WK."

Dit weekend wacht eerst Standard, dat met een volle ziekenboeg kampt. "Dat er veel geblesseerden zijn, wist ik niet eens. Dat maakt niks uit. We gaan iedere wedstrijd voluit voor een driepunter en dat zal zaterdag ook zo zijn. We zijn dat aan onze trouwe fans verschuldigd", aldus De Fougerolles.



Als Dender wint en Cercle doet dat niet, dan is het zowaar hekkensluiter af. "Of we eraan denken om de rode lantaarn door te geven aan Cercle Brugge? We bekijken het eerder op lange termijn. Het seizoen is nog lang en we willen op het einde op een veilige plaats staan."