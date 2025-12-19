KAA Gent bereidt zich voor op beladen wedstrijd tegen Club Brugge: dit heeft Rik De Mil te zeggen

KAA Gent staat voor een lastige verplaatsing naar Jan Breydel. Na een valse start tegen Antwerp kreeg Rik De Mil eindelijk een volledige trainingsweek om zijn ideeën over te brengen voor de Slag om Vlaanderen.

KAA Gent trekt dit weekend naar Jan Breydel om het op te nemen tegen Club Brugge. Rik De Mil beleefde een debuut in mineur door afgelopen week met 0-2 te verliezen van Antwerp. Toen was hij er nog maar net coach, nu heeft hij voor het eerst een week de tijd gehad.

"Dan nog heb je niet de tijd om alles zomaar neer te zetten wat je wil neerzetten", zegt hij bij Het Laatste Nieuws. "Maar we groeien wel meer naar elkaar toe. Ondanks het verlies hebben we tegen Antwerp ook bepaalde dingen goed gedaan."

"Alleen gaven we de doelpunten zelf weg en waren we aan de bal niet dominant genoeg", gaat De Mil verder. Hij weet dat de Buffalo's op hun best moeten zijn om op Club punten te pakken. De trainer heeft al een idee van hoe zijn ploeg zal moeten spelen.

De Mil kiest voor organisatie tegen dominant Club Brugge

"Er zijn weinig ploegen die op Club het merendeel van het balbezit hebben. We zullen moeten uitgaan van een goede organisatie", zegt De Mil.



"Onze momenten zullen we moeten nemen. Ik heb de jongens ook aangegeven dat als we niet goed gaan zijn aan de bal, de ene aanvalsgolf na de andere zal volgen."