Besnik Hasi lijkt Luis Vazquez af te schrijven en gaat in op wintermercato: "Ja, ik heb schrik"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Anderlecht
| Reageer
Besnik Hasi lijkt Luis Vazquez af te schrijven en gaat in op wintermercato: "Ja, ik heb schrik"
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4313

Besnik Hasi waarschuwt voor een moeilijke verplaatsing naar Antwerp FC. Anderlecht trekt als derde in het klassement naar Deurne-Noord, terwijl Antwerp na drie zeges op rij is opgeklommen naar de achtste plaats. "Het is een ploeg in vorm", benadrukte Hasi.

Op blessurevlak blijft de situatie complex. Ludwig Augustinsson en Kana zijn nog niet inzetbaar, net als Huerta. Over Camara en Stroeykens verwacht Hasi snel meer duidelijkheid, terwijl Augustinsson en Kana normaal gezien in januari opnieuw kunnen aansluiten tijdens de stage.

Luis Vazquez is niet geblesseerd en wordt gewoon tactisch gepasseerd

De afwezigheid van Luis Vázquez tegen Sint-Truiden was opvallend en veelzeggend. “Daar moet je niet veel achter zoeken”, aldus Hasi. "We hebben zoveel plaatsen in de wedstrijdkern en ik heb keuzes gemaakt. We hadden Bertaccini in de spits en Cvetkovic op de bank." Daarmee zei hij echter meer dan genoeg: op Vazquez wordt er niet meer gerekend.

Hasi stond ook stil bij de progressie van Maamar na het gewonnen WK U20 met Marokko. Hij krijgt door de afwezigheid van Camara zo goed als zeker een basisplaats. “Zo’n toernooi geeft vertrouwen”, klonk het, waarbij de coach benadrukte dat de flankspeler de laatste tijd “meer man geworden” is.

Dat hij momenteel tot de langst zittende coaches in eerste klasse behoort, relativeerde Hasi. "Trainerswissels horen bij het vak", stelde hij, verwijzend naar collega’s die van club veranderen maar actief blijven. “Je moet die dingen aanvaarden als coach”, klonk het nuchter.

Voorzichtige Hasi over winterversterkingen

Over mogelijke winterversterkingen bleef Hasi voorzichtig. Hij dribbelde de vraag als een echte winger. "De kern is momenteel nog te groot en we moeten afslinken. Er zijn jongens die meer speeltijd nodig hebben. Dat ik geen antwoord gaf op de vraag? (lacht) Tja..."

Ook de Futures blijven in beeld. “Ik bekijk alles. Jongens trainen vaak met ons mee en we volgen wie het goed doet om hen kansen te geven om zich verder te ontwikkelen, maar voor sommigen is het nog te vroeg.”

De transferperiode brengt onvermijdelijk ook onzekerheid met zich mee. “Ja, ik heb schrik om een belangrijke speler te verliezen", gaf Hasi toe. “Er is interesse voor enkele jongens, maar alle drie de partijen moeten overeenstemmen. Maar we hebben ook profielen die we zoeken. De realiteit van de Belgische clubs is ook het financiële. De club weet wat nodig is en werkt daaraan.”

Tot slot waarschuwde Hasi nog eens nadrukkelijk voor de tegenstander. “Antwerp staat voor energie en mentaliteit”, zei hij. “Ze spelen direct en realistisch, het is een heel ander voetbal dan ze vroeger brachten. Ze hadden ook hun blessures, maar je voelt een nieuw elan en een goede vibe in de ploeg. Die recente resultaten geven hen een enorme boost. Wij zijn gewaarschuwd: het wordt een heel moeilijke wedstrijd.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Besnik Hasi

Meer nieuws

15-jarig talent krijgt profcontract bij Anderlecht: "Hij belichaamt waar Neerpede voor staat"

15-jarig talent krijgt profcontract bij Anderlecht: "Hij belichaamt waar Neerpede voor staat"

14:20
Jean Kindermans onthult: "Hij is de basis van het succes van Neerpede"

Jean Kindermans onthult: "Hij is de basis van het succes van Neerpede"

12:00
Deze speler van Dender wil de beste voetballer van zijn land worden

Deze speler van Dender wil de beste voetballer van zijn land worden

14:45
Anderlecht zoekt offensieve versterking met dit duidelijk profiel (anders hoeft het niet)

Anderlecht zoekt offensieve versterking met dit duidelijk profiel (anders hoeft het niet)

11:40
Hij kon naar Standard, maar zei ja tegen Anderlecht: eerste 'wintertransfer' van Anderlecht legt uit waarom

Hij kon naar Standard, maar zei ja tegen Anderlecht: eerste 'wintertransfer' van Anderlecht legt uit waarom

13:30
KAS Eupen slaat keihard terug na uithaal van Stijn Stijnen

KAS Eupen slaat keihard terug na uithaal van Stijn Stijnen

14:40
1
Jean Kindermans geeft Anderlecht gouden tip: "Maak hem volgend seizoen kapitein"

Jean Kindermans geeft Anderlecht gouden tip: "Maak hem volgend seizoen kapitein"

10:00
1
Kopzorgen voor Sven Vandenbroeck: dubbele opdoffer voor Zulte Waregem

Kopzorgen voor Sven Vandenbroeck: dubbele opdoffer voor Zulte Waregem

14:00
Hij vertrok op zijn 17e voor 1,5 miljoen euro, nu wil Anderlecht jonge Belg terughalen: ook STVV en Cercle kijken mee

Hij vertrok op zijn 17e voor 1,5 miljoen euro, nu wil Anderlecht jonge Belg terughalen: ook STVV en Cercle kijken mee

13:00
KVC Westerlo meldt afwezigheid van twee pionnen voor duel tegen La Louvière

KVC Westerlo meldt afwezigheid van twee pionnen voor duel tegen La Louvière

13:45
Stijn Stijnen spaart arbitrage niet na nederlaag: "Pijnlijk voor het Belgisch voetbal"

Stijn Stijnen spaart arbitrage niet na nederlaag: "Pijnlijk voor het Belgisch voetbal"

12:40
4
Club Brugge of Anderlecht? Yves Vanderhaeghe laat er geen twijfel over bestaan

Club Brugge of Anderlecht? Yves Vanderhaeghe laat er geen twijfel over bestaan

10:30
Mag SK Beveren dromen van een succesverhaal als dat van Union SG?

Mag SK Beveren dromen van een succesverhaal als dat van Union SG?

12:45
2
Wouter Biebauw looft pion van Cercle Brugge: "Straalt enorm veel drive en energie uit"

Wouter Biebauw looft pion van Cercle Brugge: "Straalt enorm veel drive en energie uit"

11:45
Opvallende strafschopfase in 1B zorgt voor discussie: "Refs waren niet op niveau"

Opvallende strafschopfase in 1B zorgt voor discussie: "Refs waren niet op niveau"

12:20
Genk-middenvelder Daan Heymans is duidelijk voor terugkeer naar Charleroi

Genk-middenvelder Daan Heymans is duidelijk voor terugkeer naar Charleroi

11:00
Het meest betwiste plan van de Pro League? Vandenbempt ziet alleen maar voordelen

Het meest betwiste plan van de Pro League? Vandenbempt ziet alleen maar voordelen

11:20
12
Jean Kindermans spreekt duidelijke taal over Anderlecht: deur definitief dicht?

Jean Kindermans spreekt duidelijke taal over Anderlecht: deur definitief dicht?

08:20
7
Beerschot in een diepe rouw na overlijden van clublegende

Beerschot in een diepe rouw na overlijden van clublegende

10:45
2
'Anderlecht en Club azen op Nederlands talent maar krijgen meteen zware concurrentie'

'Anderlecht en Club azen op Nederlands talent maar krijgen meteen zware concurrentie'

08:40
OFFICIEEL: Mbaye Leye heeft nieuwe uitdaging beet in de JPL

OFFICIEEL: Mbaye Leye heeft nieuwe uitdaging beet in de JPL

09:30
3
🎥 Benifca haalt zwaar uit na ongeziene taferelen: "Competities al beslist voor ze beginnen"

🎥 Benifca haalt zwaar uit na ongeziene taferelen: "Competities al beslist voor ze beginnen"

09:00
2
'Olivier Renard mikt hoog en wil een van de drie grootste talenten in Amerika gaan halen'

'Olivier Renard mikt hoog en wil een van de drie grootste talenten in Amerika gaan halen'

21:40
Bondscoach onder vuur na uitspraak over Club Brugge: dit zegt Vandenbempt

Bondscoach onder vuur na uitspraak over Club Brugge: dit zegt Vandenbempt

08:00
15
Tafel van Gert bikkelhard over trainersontslagen: "Glory glory hallelujah en dan ..."

Tafel van Gert bikkelhard over trainersontslagen: "Glory glory hallelujah en dan ..."

07:00
Stijn Stijnen heeft klare boodschap na chaos tijdens Patro-Eupen

Stijn Stijnen heeft klare boodschap na chaos tijdens Patro-Eupen

07:40
2
Alexis Saelemaekers en Koni De Winter zullen er niet blij mee zijn: Serie A neemt historische beslissing

Alexis Saelemaekers en Koni De Winter zullen er niet blij mee zijn: Serie A neemt historische beslissing

07:20
5
Done deal: Standard houdt verschillende geïnteresseerden af met langdurig contract voor goudhaantje

Done deal: Standard houdt verschillende geïnteresseerden af met langdurig contract voor goudhaantje

06:30
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11

17:40
'KRC Genk ziet piste Hoefkens opdrogen: dit is de enige topfavoriet'

'KRC Genk ziet piste Hoefkens opdrogen: dit is de enige topfavoriet'

22:30
1
Sprookje van Lincoln Red Imps is voorbij: dit gebeurde er allemaal in Conference League

Sprookje van Lincoln Red Imps is voorbij: dit gebeurde er allemaal in Conference League

23:00
'Anderlecht denkt aan voormalige speler van PSG, Borussia Dortmund en... Zulte Waregem'

'Anderlecht denkt aan voormalige speler van PSG, Borussia Dortmund en... Zulte Waregem'

17:40
"Zeggen dat het niveau in de Jupiler Pro League laag is, is onzin" Interview

"Zeggen dat het niveau in de Jupiler Pro League laag is, is onzin"

21:20
2
🎥 Radja Nainggolan doet Lokeren in absolute slot juichen, massale vechtpartij in Patro - Eupen

🎥 Radja Nainggolan doet Lokeren in absolute slot juichen, massale vechtpartij in Patro - Eupen

22:00
8
Uiteraard Tzolis, Kerk en Saliba, maar ook Westerlo, OH Leuven en Mechelen lopen in de kijker

Uiteraard Tzolis, Kerk en Saliba, maar ook Westerlo, OH Leuven en Mechelen lopen in de kijker

20:20
"Het ontslag van Fink onlosmakelijk verbonden aan de situatie van Hayen bij Club Brugge"

"Het ontslag van Fink onlosmakelijk verbonden aan de situatie van Hayen bij Club Brugge"

21:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 20:45 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 20/12 Standard Standard
Westerlo Westerlo 20/12 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 20/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 21/12 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 21/12 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 21/12 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Wesl Wesl over Stijn Stijnen spaart arbitrage niet na nederlaag: "Pijnlijk voor het Belgisch voetbal" Wesl Wesl over KAS Eupen slaat keihard terug na uithaal van Stijn Stijnen Andreas2962 Andreas2962 over Stijn Stijnen andermaal onderuit, Radja Nainggolan doet Lokeren in absolute slot juichen FCB vo altijd FCB vo altijd over Het meest betwiste plan van de Pro League? Vandenbempt ziet alleen maar voordelen .. .. over "Zeggen dat het niveau in de Jupiler Pro League laag is, is onzin" fanskb fanskb over Mag SK Beveren dromen van een succesverhaal als dat van Union SG? de zwerte maan de zwerte maan over Jean Kindermans geeft Anderlecht gouden tip: "Maak hem volgend seizoen kapitein" TatstOn TatstOn over Dit seizoen nog bij de A-kern van Anderlecht? 18-jarig toptalent laat zien waarom paars-wit hem haalde TatstOn TatstOn over Gent-spits Max Dean wil nog wat kwijt over incident met Birger Verstraeten Andreas2962 Andreas2962 over Bondscoach onder vuur na uitspraak over Club Brugge: dit zegt Vandenbempt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved