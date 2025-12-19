Besnik Hasi lijkt Luis Vazquez af te schrijven en gaat in op wintermercato: "Ja, ik heb schrik"

Besnik Hasi waarschuwt voor een moeilijke verplaatsing naar Antwerp FC. Anderlecht trekt als derde in het klassement naar Deurne-Noord, terwijl Antwerp na drie zeges op rij is opgeklommen naar de achtste plaats. "Het is een ploeg in vorm", benadrukte Hasi.

Op blessurevlak blijft de situatie complex. Ludwig Augustinsson en Kana zijn nog niet inzetbaar, net als Huerta. Over Camara en Stroeykens verwacht Hasi snel meer duidelijkheid, terwijl Augustinsson en Kana normaal gezien in januari opnieuw kunnen aansluiten tijdens de stage.

Luis Vazquez is niet geblesseerd en wordt gewoon tactisch gepasseerd

De afwezigheid van Luis Vázquez tegen Sint-Truiden was opvallend en veelzeggend. “Daar moet je niet veel achter zoeken”, aldus Hasi. "We hebben zoveel plaatsen in de wedstrijdkern en ik heb keuzes gemaakt. We hadden Bertaccini in de spits en Cvetkovic op de bank." Daarmee zei hij echter meer dan genoeg: op Vazquez wordt er niet meer gerekend.

Hasi stond ook stil bij de progressie van Maamar na het gewonnen WK U20 met Marokko. Hij krijgt door de afwezigheid van Camara zo goed als zeker een basisplaats. “Zo’n toernooi geeft vertrouwen”, klonk het, waarbij de coach benadrukte dat de flankspeler de laatste tijd “meer man geworden” is.

Dat hij momenteel tot de langst zittende coaches in eerste klasse behoort, relativeerde Hasi. "Trainerswissels horen bij het vak", stelde hij, verwijzend naar collega’s die van club veranderen maar actief blijven. “Je moet die dingen aanvaarden als coach”, klonk het nuchter.

Voorzichtige Hasi over winterversterkingen

Over mogelijke winterversterkingen bleef Hasi voorzichtig. Hij dribbelde de vraag als een echte winger. "De kern is momenteel nog te groot en we moeten afslinken. Er zijn jongens die meer speeltijd nodig hebben. Dat ik geen antwoord gaf op de vraag? (lacht) Tja..."





Ook de Futures blijven in beeld. “Ik bekijk alles. Jongens trainen vaak met ons mee en we volgen wie het goed doet om hen kansen te geven om zich verder te ontwikkelen, maar voor sommigen is het nog te vroeg.”

De transferperiode brengt onvermijdelijk ook onzekerheid met zich mee. “Ja, ik heb schrik om een belangrijke speler te verliezen", gaf Hasi toe. “Er is interesse voor enkele jongens, maar alle drie de partijen moeten overeenstemmen. Maar we hebben ook profielen die we zoeken. De realiteit van de Belgische clubs is ook het financiële. De club weet wat nodig is en werkt daaraan.”

Tot slot waarschuwde Hasi nog eens nadrukkelijk voor de tegenstander. “Antwerp staat voor energie en mentaliteit”, zei hij. “Ze spelen direct en realistisch, het is een heel ander voetbal dan ze vroeger brachten. Ze hadden ook hun blessures, maar je voelt een nieuw elan en een goede vibe in de ploeg. Die recente resultaten geven hen een enorme boost. Wij zijn gewaarschuwd: het wordt een heel moeilijke wedstrijd.”