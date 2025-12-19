Jean Kindermans onthult: "Hij is de basis van het succes van Neerpede"

Jean Kindermans, inmiddels bijna een jaar actief als jeugdcoördinator bij Antwerp, heeft zich uitgesproken over zijn grootste succes als opleider. Daarbij aarzelde hij geen moment om Romelu Lukaku te noemen.

De man die bijna twintig jaar bij Anderlecht actief was, moest niet lang nadenken. "Ik zou Dennis Praet of Mile Svilar kunnen noemen om mijn Antwerpse werkgever te eren. Maar in plaats van te spreken over het mooiste succes, kies ik Romelu Lukaku als hét uithangbord van het Purple Talents-model dat zijn inmiddels overleden vader ons heeft opgelegd", vertelde hij bij Sudinfo.

De overstap van Lierse naar Neerpede was allesbehalve vanzelfsprekend, zo legt hij uit. Anderlecht moest in die periode opboksen tegen buitenlandse clubs die op andere vlakken meer konden aanbieden.

"Toen we Romelu op zijn dertiende bij Lierse gingen halen, zei Roger Lukaku ons dat hij liever voor Lille, Lens of Ajax zou kiezen, clubs die een volledige opleiding aanboden en ook instonden voor internaat en school."

Lukaku als fundament van Neerpede

Die duidelijke boodschap maakte indruk binnen Anderlecht en zorgde voor een belangrijke denkoefening. "Dat heeft mij ertoe aangezet om ons project verder uit te bouwen, onder meer met het Sint-Niklaasinstituut, dat over mooie infrastructuur beschikte en waar ik zelf school liep. Het was een geniale zet om voetbal, mens en school met elkaar te combineren."

"En talenten zoals Praet, Tielemans of Dendoncker hebben daarvan geprofiteerd. Lukaku was dus de basis van het succes van Neerpede", besluit Kindermans over Big Rom.





Intussen is Romelu Lukaku uitgegroeid tot een van de beste spitsen ter wereld, maar hij is zijn roots nooit vergeten. De Rode Duivel gaf al meermaals aan dat hij op een dag wil terugkeren naar Brussel.