Opvallende strafschopfase in 1B zorgt voor discussie: "Refs waren niet op niveau"

Gaëtan Englebert sprak na de 0-1-nederlaag van de RFC Liège tegen Lokeren bij DAZN. Volgens hem zou een gelijkspel een logischer resultaat zijn geweest.

De Luikse coach was gefrustreerd door de arbitrage na de strafschop die Radja Nainggolan benutte en die uiteindelijk beslissend bleek. "Ik ben geen scheidsrechter en zal dat ook nooit zijn. Je kan niet zeggen dat ze vandaag op niveau waren. De wedstrijd was niet goed. Misschien waren wij dat ook niet, maar er waren over de hele match toch enkele opvallende beslissingen die uiteindelijk het resultaat hebben beïnvloed", zegt hij bij DAZN.

RFC Luik ging onderuit na een strafschop die als een twijfelgeval geklasseerd wordt. De fout werd echt op de rand van het strafschopgebied gemaakt, al hadden de Sang et Marine zelf ook vroeger in de wedstrijd op voorsprong kunnen komen na een penalty. Rond het uur miste Oumar Diouf zijn oog-in-oog met de doelman.

Club Luik mist strafschop en verliest nadien zelf door discutabele penalty

"Ik denk dat dat het kantelmoment van de wedstrijd was. Ook al voelde je na de strafschop wat ontgoocheling, verder zag je dat niet echt in het spel. Als we dat doelpunt maken, had de match misschien een ander verloop gekend. Maar goed, het blijft een moeilijke situatie: alleen voor de keeper, en we hebben al grote spelers zulke kansen zien missen."

"We kunnen een speler die zijn verantwoordelijkheid neemt en mist niets verwijten", benadrukt hij. "Daarna hebben we geprobeerd kansen te creëren, maar het was erg gesloten en lastig voor ons. Ik denk dat een gelijkspel over de hele wedstrijd gezien verdiend was. Er waren weinig kansen, zelfs een 0-0 had gekund. En ik herhaal: het is jammer dat de match beslist wordt door een scheidsrechterlijke beslissing."

De laatste wedstrijd voor de winterstop is zondag om 16u tegen RWDM in Brussel. "We gaan ons zo goed mogelijk voorbereiden. We hebben twee geschorste spelers, dus defensief zullen we oplossingen moeten zoeken. We hebben twee dagen om iedereen mentaal en fysiek weer klaar te stomen om een goed resultaat te halen in Molenbeek."



