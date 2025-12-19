Beerschot in een diepe rouw na overlijden van clublegende

Beerschot liet de laatste weken van zijn pluimen in de Challenger Pro League en moet de rol lossen aan de kop van het klassement. Middenin die sportieve dip moeten de Antwerpenaren nu ook afscheid nemen van een vertrouwd gezicht.

Beerschot verloor op de afgelopen speeldag op eigen veld van Jong KAA Gent. Met ook nog nederlagen tegen Patro Eisden en daarvoor Club NXT is het rapport de laatste weken ondermaats op het Kiel. De achterstand op leider SK Beveren is zo opgelopen tot twaalf punten. Het verschil met KV Kortrijk, tweede in de stand, is zes eenheden.

Beerschot in een diepe rouw

Maar die nederlagen verbleken nu bij het nieuws waarmee de Mannekes deze ochtend naar buiten komen op hun website. Beerschot meldt namelijk het overlijden van Ludo Driesen, die sinds 1973 als conciërge aan de slag was bij de club.

"Met Ludo Driesen verliest Beerschot een icoon, een onvervangbare medewerker, een mooie mens, één van de laatste der Kielse mohicanen", schrijft de club over Driesen.

"Laten we samen de vele mooie momenten van en met "de Ludo" koesteren", voegt Beerschot toe. "Met echte tranen van weemoed en verdriet maar ook met trots en dankbaarheid voor wat hij voor Beerschot heeft betekend. We gaan je verdomme missen, Ludo. En nog geen klein beetje."

"Bij dit afscheid sturen we Fabienne, zijn stiefzoon, familie en vele vrienden onze oprechte blijken van medeleven en wensen hen veel sterkte", klinkt het tot slot. Ook vanuit onze redactie willen we de familie en vrienden van Driesen veel sterkte betuigen.



