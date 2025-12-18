Is dit de echte reden achter het ontslag van Nicky Hayen en zijn staf?

Is dit de echte reden achter het ontslag van Nicky Hayen en zijn staf?
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5850

Het ontslag van Nicky Hayen bij Club Brugge had meteen ook gevolgen voor zijn staf. Keeperstrainer Wouter Biebauw moest mee vertrekken, maar vond opvallend snel een nieuwe uitdaging.

Nicky Hayen werd plots ontslagen bij Club Brugge, net als Wouter Biebauw. De keeperstrainer moest zijn koffers pakken bij blauw-zwart en heeft ondertussen een nieuwe job gevonden.

Van blauw-zwart naar groen-zwart in één week

Maar ver moet hij niet uitwijken: Biebauw kwam een week later al bij Cercle Brugge terecht. Daar is hij nu keeperstrainer maar ook verantwoordelijke voor de stilstaande fases.

Zo kan het soms héél snel gaan in het voetbal. Bij Het Nieuwsblad vertelde Biebauw over hoe zijn ontslag, en dat van Nicky Hayen, verliep. "Nicky Hayen werd eerst geroepen en daarna was ik aan de beurt."

De echte reden van het ontslag bij Club?

"De verantwoordelijken benadrukten nogmaals dat ze heel tevreden waren over mijn werk, maar ik had drieënhalf jaar samengewerkt met Nicky, eerst bij Club NXT en nadien bij de eerste ploeg", gaat Biebauw verder.

Lees ook... Na forse uitspraken van Garcia over Club Brugge: KBVB neemt duidelijk standpunt in
"We waren te close en ze wilden vernieuwing", besluit de keepersdoelman. Zou dat dan de echte reden zijn van het ontslag? Hun wegen scheiden nu in ieder geval wel. Biebauw is aan de slag bij Cercle, terwijl Hayen favoriet is om Thorsten Fink op te volgen bij KRC Genk.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Nicky Hayen
Wouter Biebauw

Meer nieuws

Gent-spits Max Dean wil nog wat kwijt over incident met Birger Verstraeten

Gent-spits Max Dean wil nog wat kwijt over incident met Birger Verstraeten

19:00
Na forse uitspraken van Garcia over Club Brugge: KBVB neemt duidelijk standpunt in

Na forse uitspraken van Garcia over Club Brugge: KBVB neemt duidelijk standpunt in

14:20
8
Dit seizoen nog bij de A-kern van Anderlecht? 18-jarig toptalent laat zien waarom paars-wit hem haalde

Dit seizoen nog bij de A-kern van Anderlecht? 18-jarig toptalent laat zien waarom paars-wit hem haalde

18:40
Anderlecht greep net naast deze pion, die voor CPL-ploeg koos

Anderlecht greep net naast deze pion, die voor CPL-ploeg koos

18:20
Hans Vanaken... hallucinant! Het wordt nog straffer: 14 jaar profvoetbal en dit is het aantal matchen dat hij miste

Hans Vanaken... hallucinant! Het wordt nog straffer: 14 jaar profvoetbal en dit is het aantal matchen dat hij miste

14:40
2
'FC Barcelona wil jonge aanvaller wegkapen bij Club Brugge'

'FC Barcelona wil jonge aanvaller wegkapen bij Club Brugge'

17:00
Bondscoach Rudi Garcia houdt zich niet in over Club Brugge: "Dat is niet te begrijpen"

Bondscoach Rudi Garcia houdt zich niet in over Club Brugge: "Dat is niet te begrijpen"

12:40
17
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11

17:40
Nicky Hayen voor Nieuwjaar op de bank tegen Club Brugge? Het zit eraan te komen

Nicky Hayen voor Nieuwjaar op de bank tegen Club Brugge? Het zit eraan te komen

08:00
8
Genk rekent op schokeffect in Charleroi: dit heeft interim-coach Olivieri te zeggen

Genk rekent op schokeffect in Charleroi: dit heeft interim-coach Olivieri te zeggen

18:00
'Anderlecht denkt aan voormalige speler van PSG, Borussia Dortmund en... Zulte Waregem'

'Anderlecht denkt aan voormalige speler van PSG, Borussia Dortmund en... Zulte Waregem'

17:40
'KRC Genk denkt naast Hayen ook aan deze voormalige Club Brugge-coach'

'KRC Genk denkt naast Hayen ook aan deze voormalige Club Brugge-coach'

16:30
4
OH Leuven reageert op boycot en kritiek van Anderlecht: "Blijven ruim boven het minimum"

OH Leuven reageert op boycot en kritiek van Anderlecht: "Blijven ruim boven het minimum"

16:45
3
Doelman moest zich al 27 keer omdraaien, maar... incontournable: "Bokslessen hielpen"

Doelman moest zich al 27 keer omdraaien, maar... incontournable: "Bokslessen hielpen"

16:15
Vijf geblesseerden en twee twijfelgevallen: Standard-coach Vincent Euvrard moet weer puzzelen Interview

Vijf geblesseerden en twee twijfelgevallen: Standard-coach Vincent Euvrard moet weer puzzelen

16:00
1
Club Brugge-KAA Gent onder hoogspanning: Brugse politie staat op scherp

Club Brugge-KAA Gent onder hoogspanning: Brugse politie staat op scherp

13:30
5
Al twee maanden niet meer gescoord, maar wel nog topschutter: "Ik begrijp het niet"

Al twee maanden niet meer gescoord, maar wel nog topschutter: "Ik begrijp het niet"

15:15
Rudi Garcia heeft grote knoop doorgehakt over Jan Vertonghen

Rudi Garcia heeft grote knoop doorgehakt over Jan Vertonghen

15:30
3
Zowel Anderlecht als Club Brugge hebben hem in het vizier: waarom 'El Gato' zo in trek is

Zowel Anderlecht als Club Brugge hebben hem in het vizier: waarom 'El Gato' zo in trek is

13:15
OFFICIEEL: Hernan Losada heeft opvallende uitdaging helemaal beet

OFFICIEEL: Hernan Losada heeft opvallende uitdaging helemaal beet

15:00
Union vertoont barsten, kansen voor Club Brugge en Anderlecht? "Gelukkig, anders was er geen spanning"

Union vertoont barsten, kansen voor Club Brugge en Anderlecht? "Gelukkig, anders was er geen spanning"

12:20
6
KAA Gent-eigenaar Sam Baro wilde het allemaal anders doen, maar zo werkt het niet Opinie

KAA Gent-eigenaar Sam Baro wilde het allemaal anders doen, maar zo werkt het niet

11:40
5
Meevaller voor Union, domper voor Vincent Kompany: Bayern krijgt sanctie opgelegd door UEFA

Meevaller voor Union, domper voor Vincent Kompany: Bayern krijgt sanctie opgelegd door UEFA

14:00
7
Bondscoach Rudi Garcia spreekt zich uit over de WK-kansen van Nathan De Cat en... de play-offs

Bondscoach Rudi Garcia spreekt zich uit over de WK-kansen van Nathan De Cat en... de play-offs

12:00
Antonio Conte hakt knoop door rond Romelu Lukaku

Antonio Conte hakt knoop door rond Romelu Lukaku

13:00
Eerste gevolgen van DAZN-debacle? Profclubs zullen moeten verkopen tijdens wintermercato

Eerste gevolgen van DAZN-debacle? Profclubs zullen moeten verkopen tijdens wintermercato

11:20
5
Had u dit al door? KV Mechelen staat in dit klassement helemaal bovenaan

Had u dit al door? KV Mechelen staat in dit klassement helemaal bovenaan

11:00
8
KAA Gent haalt slag thuis ten opzichte van Club Brugge, maar... toch lijkt er nog eentje te verhuizen

KAA Gent haalt slag thuis ten opzichte van Club Brugge, maar... toch lijkt er nog eentje te verhuizen

08:40
11
Beerschot-fans worden onrustig, Messoudi reageert: "Op de man spelen vind ik niet correct"

Beerschot-fans worden onrustig, Messoudi reageert: "Op de man spelen vind ik niet correct"

10:45
14
Afschuwelijk! Ecuadoraans international doodgeschoten op straat in bijzijn van moeder

Afschuwelijk! Ecuadoraans international doodgeschoten op straat in bijzijn van moeder

10:30
1
Het is gebeurd! Eerste speler geboren in 2010 heeft zijn profdebuut gemaakt

Het is gebeurd! Eerste speler geboren in 2010 heeft zijn profdebuut gemaakt

10:00
Wat komen Qatarezen doen in België en met welke ambitie? "Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de club"

Wat komen Qatarezen doen in België en met welke ambitie? "Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de club"

10:15
Gaat er nu iets gewijzigd worden aan de competitiehervorming? Pro League kwam tot besluit

Gaat er nu iets gewijzigd worden aan de competitiehervorming? Pro League kwam tot besluit

09:30
14
Anderlecht lijkt maar van één overbodige speler af te geraken en heeft er een plan voor

Anderlecht lijkt maar van één overbodige speler af te geraken en heeft er een plan voor

09:00
7
Rayane Bounida verovert Ajax-harten met goal en... maar liefst vier assists

Rayane Bounida verovert Ajax-harten met goal en... maar liefst vier assists

08:20
2
WAANZIN: Hans Vanaken wordt wereldwijd nummer één in héél straf lijstje

WAANZIN: Hans Vanaken wordt wereldwijd nummer één in héél straf lijstje

21:40
12

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 19/12 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 20/12 Standard Standard
Westerlo Westerlo 20/12 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 20/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 21/12 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 21/12 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 21/12 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

OM-RSCL OM-RSCL over 'KRC Genk denkt naast Hayen ook aan deze voormalige Club Brugge-coach' Joske89 Joske89 over Bondscoach Rudi Garcia houdt zich niet in over Club Brugge: "Dat is niet te begrijpen" Den Lou 2.0 Den Lou 2.0 over Na forse uitspraken van Garcia over Club Brugge: KBVB neemt duidelijk standpunt in Andreas2962 Andreas2962 over Rudi Garcia heeft grote knoop doorgehakt over Jan Vertonghen Fan1880 Fan1880 over Meevaller voor Union, domper voor Vincent Kompany: Bayern krijgt sanctie opgelegd door UEFA CCpl CCpl over Eerste gevolgen van DAZN-debacle? Profclubs zullen moeten verkopen tijdens wintermercato Boktor Boktor over KAA Gent haalt slag thuis ten opzichte van Club Brugge, maar... toch lijkt er nog eentje te verhuizen TatstOn TatstOn over WAANZIN: Hans Vanaken wordt wereldwijd nummer één in héél straf lijstje Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Hans Vanaken... hallucinant! 14 jaar profvoetbal en dit is het aantal matchen dat hij miste TatstOn TatstOn over OH Leuven reageert op boycot en kritiek van Anderlecht: "Blijven ruim boven het minimum" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved