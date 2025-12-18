Is dit de echte reden achter het ontslag van Nicky Hayen en zijn staf?

Het ontslag van Nicky Hayen bij Club Brugge had meteen ook gevolgen voor zijn staf. Keeperstrainer Wouter Biebauw moest mee vertrekken, maar vond opvallend snel een nieuwe uitdaging.

Nicky Hayen werd plots ontslagen bij Club Brugge, net als Wouter Biebauw. De keeperstrainer moest zijn koffers pakken bij blauw-zwart en heeft ondertussen een nieuwe job gevonden.

Van blauw-zwart naar groen-zwart in één week

Maar ver moet hij niet uitwijken: Biebauw kwam een week later al bij Cercle Brugge terecht. Daar is hij nu keeperstrainer maar ook verantwoordelijke voor de stilstaande fases.

Zo kan het soms héél snel gaan in het voetbal. Bij Het Nieuwsblad vertelde Biebauw over hoe zijn ontslag, en dat van Nicky Hayen, verliep. "Nicky Hayen werd eerst geroepen en daarna was ik aan de beurt."

De echte reden van het ontslag bij Club?

"De verantwoordelijken benadrukten nogmaals dat ze heel tevreden waren over mijn werk, maar ik had drieënhalf jaar samengewerkt met Nicky, eerst bij Club NXT en nadien bij de eerste ploeg", gaat Biebauw verder.

Lees ook... Na forse uitspraken van Garcia over Club Brugge: KBVB neemt duidelijk standpunt in›

"We waren te close en ze wilden vernieuwing", besluit de keepersdoelman. Zou dat dan de echte reden zijn van het ontslag? Hun wegen scheiden nu in ieder geval wel. Biebauw is aan de slag bij Cercle, terwijl Hayen favoriet is om Thorsten Fink op te volgen bij KRC Genk.