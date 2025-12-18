Genk rekent op schokeffect in Charleroi: dit heeft interim-coach Olivieri te zeggen

Genk rekent op schokeffect in Charleroi: dit heeft interim-coach Olivieri te zeggen

KRC Genk begint vrijdag aan een nieuw hoofdstuk na het ontslag van Thorsten Fink. Zonder vaste coach trekken de Limburgers naar Charleroi, waar interim Domenico Olivieri op de bank zit als interim-trainer.

KRC Genk speelt vrijdag zijn eerste wedstrijd sinds het ontslag van Thorsten Fink. De Limburgers hebben nog geen nieuwe coach beet en dus zal Domenico Olivieri als interim-trainer op de bank zitten.

"Ik sta er niet om te springen, ik werk liever op de achtergrond. Het is ook zelden een goed teken als er iemand moet inspringen. Maar ik ga er wel voor, ik ben een clubman. Ze weten dat ik klaar sta als ze dat nodig achten", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

Tegen Charleroi moet Genk punten pakken nadat het afgelopen weekend 1-1 gelijkspeelde tegen Westerlo en voordien verloor van Antwerp. Veel tijd heeft Genk niet gehad om zich voor te bereiden.

Olivieri rekent op extra energie na trainerswissel

"Dinsdag hadden de spelers na een heel intense periode vrij, woensdag en donderdag hebben we heel scherp getraind. Ik zag heel veel energie, intensiteit en ook kwaliteit, zeker in de wedstrijdvormen."


"Niet dat we dat de voorbije weken misten, maar zo’n ontslag zorgt altijd voor enkele procentjes extra. Hopelijk maken die mee het verschil in Charleroi, altijd een lastige verplaatsing", zegt Olivieri nog, die ook rekent op wat extra info van middenvelder Daan Heymans. Hij speelde enkele jaren bij Charleroi.

Volg Charleroi - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (19/12).

Charleroi
KRC Genk
Domenico Olivieri

