Anderlecht lijkt maar van één overbodige speler af te geraken en heeft er een plan voor

Anderlecht zet Majeed Ashimeru in de kijker bij de RSCA Futures. De Ghanese middenvelder speelde in drie van de vier laatste wedstrijden van de U23, een duidelijke hint dat hij binnenkort kan vertrekken.

Sportief directeur Olivier Renard wil eerst spelers verkopen voordat er nieuwe aankopen volgen. Ashimeru is de makkelijkste van het viertal spelers dat momenteel bij de Futures actief is om een transfer te realiseren, klinkt het bij LDH.

Het contract van Ashimeru is nog 18 maanden geldig en gedeeltelijk prestatiegebonden, maar het salaris blijft hoog. Door hem bij de Futures te laten spelen, probeert Anderlecht zijn vertrek te versnellen zonder het volledige loon te blijven betalen.

Een vergelijkbare strategie gebruikte Anderlecht vorig jaar met Amadou Diawara, maar dat liep financieel niet zoals gepland. Diawara vertrok uiteindelijk naar Spanje en speelt nu in de tweede divisie bij Leganés.

Ashimeru lijkt de enige overbodige speler die deze winter kan vertrekken

Voor Thomas Foket wordt het moeilijker. Zijn prestaties bij Anderlecht waren wisselvallig en hij kampte met een voetblessure. Hij heeft een contract tot 2027, waardoor een wintertransfer lastig lijkt.



Ook Alexis Flips en Mats Rits staan voorlopig niet direct in de etalage. Flips herstelt nog van een langdurige blessure, terwijl Rits geen minuten wil maken bij de U23. Het plan van Anderlecht richt zich vooral op Ashimeru als kandidaat voor een vertrek deze winter.