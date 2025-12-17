Groot begrip voor woede van KAA Gent: "Ongelooflijk dat dit er nog bijkomt"

De spanningen tussen AA Gent en Club Brugge lopen verder op nu bekend raakte dat Club ook met keeperstrainer Bart van Tornhout gesproken heeft. In Gent is de woede groot en wordt zelfs met juridische stappen en competitievervalsing gedreigd.

Analist Franky Van der Elst begrijpt de boosheid. “Ongelofelijk dat dit er nog eens bijkomt", zegt hij in Het Nieuwsblad “Je haalt eerst de trainer en zijn assistent weg en dan ga je ook nog eens praten met de keeperstrainer. Dat maakt Club Brugge allesbehalve sympathiek.”

Volgens Van der Elst raakt dit aan meer dan alleen personeelskwesties. “De rivaliteit tussen die twee clubs is traditioneel al groot", klinkt het. “Daarbovenop heb je de spanningen rond de play-offs, waar Club Brugge en AA Gent al jaren lijnrecht tegenover elkaar staan.”

Franky Van der Elst begrijpt de boosheid van KAA Gent

De timing is volgens hem dan ook bijzonder ongelukkig. “Ik snap heel goed dat Sam Baro hier niet mee kan lachen", stelt Van der Elst. “Dit voelt voor Gent aan als een opeenstapeling, en dan kookt het natuurlijk over.”

Waarom Club Brugge opnieuw bij Gent uitkwam, is volgens Van der Elst niet moeilijk te verklaren. “Dat zal met Ivan Leko te maken hebben. Hij heeft met Van Tornhout samengewerkt en zal overtuigd zijn geraakt van zijn kwaliteiten.”

Lees ook... 'Club wil nog volk wegplukken bij KAA Gent: Baro overweegt juridische klacht'›

Toch vindt hij dat Club een grens had kunnen trekken. “Je kan als club ook zeggen: ‘excuse me, that’s enough’. Andere clubs zouden hier veel terughoudender zijn. Nu heeft Club Brugge nog maar eens olie op een vuur gegooid dat zijn kookpunt al had bereikt.”